Inspección General: aseguran que hay falta de recursos y poco personal

Con la temporada de verano a pleno y un buen balance en la cantidad de turistas, la subsecretaría de Inspección General atraviesa uno de los momentos de más trabajo. En ese contexto, la encargada del área Elisa Ferrara hizo un balance de la actualidad y aseguró que existe una falta de recursos y que hay poco personal.

En diálogo con CNN Radio Mar del Plata, la funcionaria expresó:"Hay una falta de recurso humano, los empleados tienen que hacer horas extras y es un gran costo para el Estado, porque esta es un área que necesita cobertura las 24 horas". Como ejemplo, comentó que durante los feriados no se contó con la cantidad necesaria de inspectores. "Fuimos los propios funcionarios", dijo.

"Nos encontramos con mucha desinformación, no tenemos un buen sistema informático y eso no permite tener datos precisos en una emergencia, tampoco podemos saber rápidamente si un lugar está habilitado o no, tenemos que buscar en los expedientes o en el sistema, que falla", agregó.

Uno de los mayores problemas se genera a la hora de lidiar con los horarios nocturnos. "Hay un departamento de nocturnidad que trabaja de noche, pero los otros departamentos no tienen y eso es algo que vamos a planificar durante el año, para ver quienes tienen esta misma modalidad de trabajo y ver si podemos hacer operativos en conjunto", manifestó.

Por otro lado, Ferrara adelantó que luego de la temporada de verano se gestionará para agilizar las habilitaciones a comercios. "Las habilitaciones son muy lentas, hoy por hoy hay un proceso vía web que no culmina de principio a fin, generalmente hay errores y sí o sí hay una persona que tiene que verificar que todo haya salido bien, por eso le quita un poco el sentido", expresó.

Para concluir, contó cómo fueron las primeras semanas de gestión. "Es complejo, por eso ahora nos enfocamos a las áreas y eventos más críticos para prevenir y que todo salga bien, estamos revisando la normativa y vamos advirtiendo qué cosas habría que modificar para que el año que viene todo se pueda desarrollar con normalidad", finalizó.