Ariel Tarico: “Tengo muchas cosas por hacer en teatro”

La jornada de este lunes en Espacio Clarín comenzó con el debut de un nuevo ciclo: “En persona”, que incluye un repaso por la historia personal de artistas, a través del formato entrevista a cargo de diferentes periodistas de nuestra ciudad.

Esta primera entrega tuvo a Ariel Tarico, acompañado por Mariano Suárez, director de 0223. En la charla, abierta al público el imitador habló sobre sus inicios y diferentes cuestiones que van más allá del personaje público.

Tras la misma, Tarico dialogó con la prensa y profundizó sobre el miedo al escenario, a la exposición, que fue perdiendo con el paso de las funciones. Al respecto, el santafesino sostuvo que “ahora pasa también que se hace radio y tele a la vez porque todos los estudios tienen camarita o alguien te graba en vivo para redes sociales. Antes era más tímido y no jugaba tanto con los personajes. El teatro me permitió esto de crecer actoralmente, de componer al personaje no sólo con la voz sino también con los gestos".

Y continuó: "Al principio salía a escena caracterizado, tenía miedo, hasta que después fui poniendo la cara y construir los personajes con los gestos. El teatro es un gran aprendizaje y es una función diferente todas las noches. Es maravilloso y no veo todavía un techo, tengo muchas cosas por hacer en teatro. Me gustaría incursionar en la comedia musical o construir un personaje”.

En cuanto a su formación, Tarico destacó que “fui a talleres con Ana María Giunta, Ernesto Claudio y Jorge Varas, estudié locución, pero fui guiándome por una necesidad de comunicarme con la gente que me escuchaba en la radio. En este recorrido teatral, que inicié en 2007, tuve la suerte de estar con Coco Silly y Sergio Denis al principio, también las giras y todo eso me fue nutriendo”.

En relación a lo que se viene en este 2020, contó que “en principio seguiremos en teatro con Fátima, tenemos giras previstas, pero también continuaré elaborando contenidos para TN en distintos programas, aunque lo veremos en marzo. No soy de planificar mucho”.

- ¿Imitador o comediante?

- Primero soy imitador y después trato de ponerle humor a las imitaciones. Para comediante me falta mucho por aprender. Creo que se da con el tiempo, con la experiencia. De a poco lo voy a ir incorporando cuando se den otros proyectos.

En este nuevo ciclo, se espera para el 29 de enero la entrevista al actor Alberto Martín, a cargo del Gerente de noticias de Canal 10, Germán Lagrasta.

NOCHE DE TRIBUTOS

Tras la entrevista a Ariel Tarico llegó el tiempo para el momento musical en Espacio Clarín. Urbanos puso en escena un gran tributo al rock nacional de todas las épocas, entregando como cierre el ineludible “Ji ji ji”, de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Como es costumbre, el escenario de Alberti 1242, les dio lugar a artistas locales. En este caso al Instituto Musical Romairone, que hizo una muestra del aprendizaje instrumental y de canto de algunos de sus alumnos, niños y adolescentes, que buscan abrirse camino en la música.

Ya en el último show de la jornada The Shouts rindieron un gran homenaje a The Beatles, siendo uno de los momentos más aplaudidos por el público que se acercó hasta la última hora.