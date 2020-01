Lucas Belbruno, de soñar con subir a un escenario a dominar Espacio Clarín

El joven cantante Lucas Belbruno subió este martes por la noche al escenario de Espacio Clarín, ubicado en Alberti 1242, para deleitar al público con sus canciones. Tuvo un cálido recibimiento por parte de marplatenses y turistas, que desde horas de la tarde se agolpaban en las puertas del local.

Antes del show, el músico dialogó con El Marplatense sobre la actualidad y el futuro de su carrera y su experiencia como participante del reality musical La Voz Argentina en el 2018. "La verdad es que estoy contento, estoy muy feliz de tener mi primera experiencia en este lugar", expresó.

En esta ocasión, Belbruno ofreció una mezcla entre distintos géneros. "Traje un poco de música de mi provincia, con algo de folklore fusionado con una balada, con tango, con música variada", contó. Asimismo, hizo una mezcla entre temas clásicos del género y propios, que lleva presentando en distintos lugares por meses. "El tema se llama 'Vale la pena', que es el lema de esta gira de verano que hemos emprendido", agregó.

El joven no vidente y oriundo de córdoba supo cautivar al público durante su participación en el programa de La Voz Argentina. "Jamás me imaginé que iba a causar esa sensación en la gente, soy un consumidor de este tipo de programas y siempre fantaseaba con que se me abriera esa gran puerta en el mundo de la música, pero lo veía como algo muy lejano", recordó.

"De pronto, cuando venia postergando mi carrera por otras cosas, me dijeron que iba el casting de la Voz a Córdoba y me convencieron algunos amigos de intentarlo, fui con la idea de cantar algunas veces, no desarmaba ni la valija, pero llegué a instancias finales y la gente aceptó mucho lo que hacía", agregó.

Su carisma y su historia de vida conmovieron al público, mientras que su talento le permitió llegar a la final del programa. A partir de entonces, comenzó a desarrollar su carrera, con música propia y varios conciertos. Durante este verano, realizará giras en Córdoba y otras provincias cercanas, mientras que el resto del año trabajará en un nuevo tema.

"Voy a seguir cantando, esperando que la gente se divierta y que disfrute de un lindo momento, porque en definitiva ellos son los protagonistas", añadió.

Para terminar, Lucas Belbruno definió cómo espera que transcurra este 2020. "Va a ser un año de renovación, de aire fresco y con la posibilidad de que la música trascienda fronteras, trabajar de esto que tanto amamos es una bendición", dijo.

"Ojalá que este sea el primero de muchos encuentros", concluyó.