En una temporada donde mucha gente se ha trasladado a la costa atlántica para disfrutar sus vacaciones con cifras récord en consumo y ocupación hotelera, con respecto a temporadas anteriores, los hechos de violencia por consumo de alcohol o de inseguridad, también son noticia y Mar del Plata no escapa a estas situaciones.

"Hemos tenido denuncias de algunos hechos, pero también mucho trabajo de prevención. Cuando el intendente Guillermo Montenegro asumió, me pidió que armáramos un esquema de trabajo conjunto, relacionado con los empresarios y todos los actores de la sociedad que intervienen en estos hechos, para prevenir lo que en algunos casos tiene que ver con un consumo importante de alcohol" señaló el Secretario de Seguridad, Darío Oroquieta, en diálogo con el programa "Antes que sea Tarde", por Radio Mitre Mar del Plata.

"Debemos trabajar de manera preventiva y desarrollar operativos como los que estamos llevando adelante, junto con inspección general, con la policía de la provincia, con el operativo sol y con todos los actores que podemos trabajar de manera articulada, para evitar estos hechos y quien quiera disfrutar de los espacios públicos lo pueda hacer sin ningún tipo de problemas", destacó.

En referencia a distintas ordenanzas que hacen referencia la convivencia en los espacios públicos, las cuales no se estaría haciendo cumplir, el secretario de seguridad manifestó que "se debe trabajar en lo referente al orden en el espacio público, algo que desde hace muchos años no se viene realizando. A su vez se está trabajando con distintos operativos y acciones, desde las motos hasta controles específicos relacionados al ordenamiento, pero también, en cada una de las playas, entendiendo que la dinámica que en cada horario es diferente".

Al ser consultado por una modalidad que en esta temporada parece haberse puesto mas de moda que en veranos anteriores, como el after beach, Oroquieta señaló que "desde Inspección General se lleva adelante todo un operativo de control, con quienes estén habilitados para determinados eventos dentro de los que sería el sector privado".

"Se trata de algo que tiene que ver con capacidades, con permisos específicos para eventos y una cantidad de personas que pueden intervenir, como en otro tipo de eventos públicos o masivos, los cuales dependen de distintos tipos de organismos, donde intervienen desde Bomberos hasta Defensa Civil, Emergencias y todas las áreas que conllevan a una afluencia masiva de gente", concluyó el Secretario de Seguridad, Darío Oroquieta.