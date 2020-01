Mar del Plata no adhirió al programa provincial "Escuelas a la obra”

Por Carlos Walker

De cara al comienzo del ciclo lectivo 2020, el gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof y el presidente de la Nación Alberto Fernández lanzaron esta semana el programa "Escuelas a la obra", que plantea reparar 800 establecimientos educativos en todo el territorio provincial.

La iniciativa implica una inversión de 800 millones de pesos aportados por el Estado provincial, los municipios (con recursos del Fondo Educativo) y aportes de Nación. La primera etapa ya comenzó con la realización de las “tareas urgentes”. Además, se prevé reactivar progresivamente las más de 240 obras que estaban abandonadas o paralizadas.

Cerca de 30 jefes comunales del radicalismo rubricaron directamente el convenio con la Provincia, marcando un gesto de diferenciación dentro de la propia tropa de Juntos por el Cambio.

A diferencia de la UCR, la mayoría de jefes comunales del Pro no asistieron al encuentro. En ese sentido, el intendente Guillermo Montenegro pegó el faltazo. Sucede que el macrismo decidió no firmar el acuerdo hasta tanto no se modifiquen algunos artículos del convenio, ya que entienden comprometen el uso de fondos por parte de las comunas.

En ese contexto, fuentes del Ejecutivo marplatense le explicaron a este medio que “la municipalidad de General Pueyrredon tiene un sistema educativo diferente al del resto de los municipios. La importancia de las escuelas dependientes del municipio directamente hacen que tenga que tener una visión particular y no un acuerdo marco general”.

Al mismo tiempo, desde el gobierno de Montenegro no descartaron firmar el acuerdo durante las próximas semanas, “La misma ley de emergencia lo determina en su articulado que no se puede desfinanciar a los sistemas educativos municipales. Existe la voluntad de firmar el convenio, pero previamente se necesita realizar las aclaraciones necesarias para que ese desfinanciamiento no se produzca”, destacaron.

Mientras tanto, la educación municipal se encuentra en el centro de la escena en el marco del debate del presupuesto 2020 de la Comuna de General Pueyrredon. En el Ministerio de Educación de la Nación, el secretario de Educación municipal, Sebastián Puglisi, se reunió con la Subsecretaria de Educación Social y Cultural, Laura Sirotzky.

“Fue la primera reunión para presentar ante las autoridades a nuestro sistema educativo municipal y a partir de allí ponernos a disposición para trabajar juntos”, explicó el funcionario del intendente Guillermo Montenegro.

Durante el encuentro, según pudo reconstruir El Marplatense, uno de los temas que se abordó fue la millonaria deuda que mantienen la Nación y la Provincia con el municipio para solventar el sistema educativo de la Comuna de General Pueyrredon.

De acuerdo a la documentación oficial, a la cual este medio tuvo acceso, el municipio le está reclamando $ 260.045.674 pesos a la provincia de Buenos Aires y $ 454.248.265 a la Nación. Por ende, se trata de una deuda total de 714.293.939 pesos.

En la comisión de Hacienda, el secretario de Educación municipal, Sebastián Puglisi, explicó hace pocos días que “desde que en 2009 conseguimos que el sistema educativo municipal sea solventado por Nación y Provincia, el 40% del presupuesto lo pone la provincia de Buenos Aires en concepto de subvención. Del otro 60%, el 30% lo pone la provincia y el otro 30% lo pone la Nación. Pero desde 2015 no se actualizó”.

A su vez, remarcó que “lamentablemente en los últimos cuatro años fuimos perdiendo subvención por falta de gestión. Es plata que creemos que nos corresponde".

En este contexto, Puglisi adelantó que se está buscando saldar esa abultada deuda. “Ya empezamos a negociar con el gobierno nacional. Ya se comenzó a trabajar en este sentido. Nación y Provincia nos deben dinero y lo vamos a buscar, ayúdennos”, le pidió el funcionario a la oposición.

Rápidamente, el presidente del bloque de concejales del Frente de Todos, Marcos Gutiérrez, salió al cruce del reclamo del secretario de Educación municipal. “Es una deuda que generaron Macri y Vidal con la ciudad, y vamos a ayudar”, afirmó el edil opositor en la reunión de la comisión de Hacienda.