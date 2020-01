El uso de las pastillas anticonceptivas

El Ministerio de Salud de la Nación advierte que todas las pastillas son iguales. Es conveniente empezar por la que dice el día de la semana en el que se toma la primera pastilla, y luego seguir las flechas.

Recomendaciones para una toma efectiva

Tomar una pastilla por día, siempre a la misma hora. Es muy importante porque deja de ser efectiva si se toma 3 horas después del horario habitual.

Al terminar la caja, comenzar una nueva al día siguiente, al mismo horario. NO hay que hacer pausa entre una caja y otra.

Si se toman desde el primer día de la menstruación, son seguras desde el inicio.

Si se inicia la toma en otro momento, hay que esperar 2 días para que sean efectivas. Esos 2 días es necesario usar preservativo como respaldo.

¿Cuándo vendrá la menstruación y cómo?

Si se está con lactancia exclusiva:

Mientras se estén tomando las pastillas y el/la bebé no reciba otros alimentos, en general no hay menstruación. La falta de sangrado no representa ningún riesgo para la salud. La sangre no se acumula en el cuerpo.

Si no se está con lactancia exclusiva: puede haber sangrado irregular.

Es importante comentarle al médico/a, cuando recete una medicación, que se están tomando pastillas. Algunos medicamentos para el tratamiento de la tuberculosis, el VIH y algunos anticonvulsivantes pueden disminuir la seguridad de la pastilla.

¿Qué hacer en caso de olvidar la toma de una pastilla en el horario de siempre?

Si pasaron menos de 3 horas de la hora de toma habitual: tomar la pastilla olvidada lo antes posible y continuar con las siguientes en el horario de siempre. Siguen siendo seguras.

Si pasaron 3 o más horas: tomar la pastilla olvidada lo antes posible y continuar con las siguientes en el horario de siempre (aunque haya que tomar dos pastillas el mismo día o al mismo tiempo).Usar además preservativo durante 2 días. Luego las pastillas vuelven a ser seguras.

Si durante esos 2 días se tienen relaciones sexuales con penetración pene-vagina sin preservativo, tomar anticoncepción de emergencia (también conocida como “pastilla del día después”) lo antes posible para reducir la posibilidad de un embarazo.

Para recordar: