La Cámara de Diputados debate el proyecto sobre la deuda externa

Luego de negociaciones en el Ejecutivo entre gobernadores de Juntos por el Cambio, la Cámara de Diputados debate el proyecto de "sostenibilidad de la deuda" con amplio apoyo de la oposición. En la sesión, que comenzó pasado el mediodía con representantes de todos los bloques también se tratará la suspensión del pacto fiscal, que ya tuvo luz verde en el Senado.

El diputado del Frente de Todos y presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller, fue el encargado de defender el proyecto en el arranque del debate, informó Clarín.

"Desde el punto de vista legal no hace falta esta ley para poder negociar, pero sí podemos decir que la fuerza negociadora que tendrá el ministro de Economía es distinta si esa gestión se hace con el apoyo del arco político", reconoció Heller, pero también brindó datos para plantear “por qué es insustentable la deuda y por qué es imperiosa la reestructuración".

En ese sentido, enumeró: "Entre 2015 y 2019 la relación deuda-PBI aumentó del 48,6 al 90,9%; los servicios totales, intereses más amortizaciones, pagados anualmente, se cuadruplicaron; aumentó la porción emitida en moneda extrajera, aumentó la tasa de interés promedio ponderada, de 5,5 en 2015 a 7,26 en 2019; subió 280% el pago de intereses en relación a los recursos tributarios".

El primer legislador de la oposición en tomar la palabra fue el radical Gustavo Menna, quien aseguró que su espacio tiene "el espíritu de contribuir", pero planteó que si se quiere "tener sostenibilidad de lo que tenemos que hablar es de déficit".

"Cuando cerró 2015 el déficit era de casi 5 puntos del PBI, lo que explica el aumento del stock de deuda posterior. Si no era con endeudamiento, ¿de qué otra manera hubiera sido posible sostener los compromisos del Estado en sus leyes de presupuesto?", señaló.

Acto seguido, remarcó que no se trata de solo deuda tomada por Mauricio Macri. "Los títulos involucrados (en esta ley) fueron emitidos en 2005, 2010 y después de 2015. No es cierto que es deuda externa contraída durante la gestión de Cambiemos, es deuda pública que ha signado toda la historia argentina".

La iniciativa enviada por el ministro de Economía, Martín Guzmán, obtuvo el martes dictamen sin modificaciones en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Finanzas, con apoyo de los dos interbloques federales: el de del mendocino José Luis Ramón y el de Eduardo Bali Bucca.

Después de la negociación del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez, y los gobernadores radicales con el presidente de la Cámara, Sergio Massa​, el jefe de la bancada del FdT, Máximo Kirchner, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero y el ministro de Interior Eduardo "Wado" de Pedro, el interbloque de Juntos por el Cambio adelantó que acompañará.

A cambio, el Ejecutivo se comprometió a formar una mesa de trabajo con el interbloque mayoritario de la oposición para analizar la sustentabilidad de las deudas de las provincias".

La votación que será más complicada será la del proyecto de suspensión del pacto fiscal, donde Juntos por el Cambio tiene posiciones divididas. La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, ya adelantó en las redes que no avalará el pacto fiscal. "Lo que no se puede votar es el consenso fiscal porque la no disminución de los ingresos brutos funde a las Pymes y clases medias argentinas que dan trabajo, lo mismo que la no suba del mínimo no imponible para ganancias. No vamos a votar en contra del pueblo", escribió.

Sin embargo, los legisladores que responden a los mandatarios y a Larreta votarán a favor.