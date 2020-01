Tras una década, Alberto Martín habló de su vuelta a Mar del Plata

Alberto Martín protagoniza junto a Carmen Barbieri la obra teatral “20 millones” en nuestra ciudad, lugar al que retornó luego de más de una década por cuestiones personales, directamente relacionadas con la enfermedad y fallecimiento de su mujer.

En conversación con El Marplatense, el actor habló sobre su actualidad, previo a exponerse a la entrevista sobre el escenario de Espacio Clarín.

Sobre la convocatoria dijo que “la verdad no sé por qué me llamaron, no tengo idea (se ríe). Supongo que es por la trayectoria como actor. A veces los años de permanencia en el trabajo hacen que podamos tener algo interesante para contar y conversar”.

En relación a la temporada, Alberto Martín manifestó que “hacía 11 años que no venía a Mar del Plata por razones familiares y lo estoy viviendo muy bien. El teatro me gusta muchísimo y es mi temporada 18 en la ciudad. La ansiedad de volver a estar en la ciudad y ver tanto crecimiento, hace que la expectativa se vaya cumpliendo”.

Sabido es que el tema familiar que expuso se refiere al fallecimiento de su esposa. “Es muy difícil, uno intenta aprender. No a reiniciar, porque llevaba 47 años de casado, lo cual es un tiempo extenso como para que uno no lo padezca. Sobre todo, cuando son enfermedades muy crueles y no tienen retorno. En esto el trabajo, no se si es una excusa, sirve. Las cuatro horas que estoy concentrado para el trabajo, me quita cualquier otra cosa de la cabeza”, destacó al respecto.

Y en cuanto a su continuidad laboral y proyectos, aseguró que “la idea era Mar del Plata y alguna alternativa en el interior, y ahora tengo un llamado de un empresario para Termas de Río Hondo. Pero tampoco hago tantas cosas. Si hago teatro, no hago televisión y viceversa. Me parece que es lo que tengo que hacer en esta etapa. La época de hacer una tira diaria y los fines de semana de gira, ya se cumplió. Ya no tengo esa voluntad”.