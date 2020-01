Bajar de peso: Cómo superar los altibajos

A la hora de perder grasa las cosas no resultan tan sencillas. No alcanza con hacerse amigo del gimnasio, los vegetales y el pollo. Muchas veces el organismo funciona con “altibajos” en donde la balanza no siempre oscila a favor nuestro.

Con respecto a esta situación, la licenciada en nutrición Estefanía Beltrami y autora del libro “Basta de Dietas” explica que pueden darse las siguientes situaciones cuando estamos tratando de ver resultados favorables en la balanza:

Cuidarse toda la semana y hacer ejercicio.

Pesarse el viernes y ver que no se adelgazó lo esperado.

El finde cuesta seguir, se come distinto y no se hace ejercicio.

El lunes el peso vuelve a ser el de antes en la balanza.

Esto genera una gran frustración generando el abandono del ejercicio y alimentación sana.

Combatir la frustración

“Por un lado, nuestro cuerpo está formado por muchos tejidos entre ellos el músculo y la grasa. Como el primero tiene menos volumen que la segunda, cuando nuestra composición corporal mejora subiendo el músculo y bajando la grasa, nos sentimos mas desinchados y la ropa nos queda más cómoda” detalla Beltrami.

“Pero eso no necesariamente se refleja en el peso ya que el mismo podría bajar, mantenerse e incluso subir” agrega.

¿Qué pasa con el fin de semana?

El fin de semana la tendencia es comer mayor cantidad de carbohidratos lo que generan retención de líquido. Pero esto no quiere decir que cuando nos pesemos el lunes hayamos aumentado un kilo de grasa.

“Hay que tener paciencia y dejar a un lado la obsesión con la balanza. Tanto en la semana como en el finde hay que tratar de cuidarse pero sin matarse. Sin pasar hambre en la semana y comer de todo el finde. Y con el paso del tiempo, los resultados van apareciendo. Se trata de encontrar el equilibrio” agrega la licenciada.

Por su parte, el especialista en Nutrición y Entrenamiento deportivo Jorge Andrea agrega que “la clave está en tener un fin de semana flexible pero sin excesos en donde se pueda disfrutar sin tirar por la borda el esfuerzo de toda la semana”.

Los errores más habituales según Jorge Andrea