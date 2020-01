Organizaciones sociales se movilizaron al Municipio

Diferentes organizaciones sociales realizaron una movilización hacia el Municipio para reclamar por trabajo para las cooperativas y mercadería para los comedores y merenderos de la ciudad.

"Planteamos en principio el tema de trabajos para las cooperativas, que si bien vienen dialogando con nosotros no generan una respuesta concreta para los trabajos asignados y el presupuesto para las cooperativas este año. Depsués el reclamo de mercadería para comedores y merenderos, desde el mes pasado no se entrega leche, desde diciembre no hay mercadería. Se articula con provincia, pero necesitamos que el Municipio se ponga a la cabeza de las negociaciones", explicó Rodrigo Hernández, referente de Barrios de Pie, en diálogo con El Marplatense.

En relación al trabajo que piden los cooperativistas, Hernández destacó que hay "un proyecto del 25% de obra publica destinar a cooperativas" que "se está tratando y lo acompañamos para que se avance". Por ese motivo, pidió "que el sector privado entienda que no se le genera competencia, si no que amplia el flujo de trabajo para distintos sectores" porque "los trabajadores de la economía popular lo necesitan".

"Nos podemos juntar, pero las soluciones tienen que estar en lo inmediato. Nos juntamos con funcionarios de acá y provincia, pero no llega lo que anuncian. Seguimos pidiendo trabajo en las cooperativas", apuntó por su parte Marcos Carboni, del Polo Obrero.

En relación a una posible profundización de la protesta, Carboni destacó que se juntarán en asamblea para diagramar un plan de lucha si no tienen una respuesta. Se podría definir un acampe por 24 o 48 horas.