El Ministerio de Salud de la Nación informó que ya se encuentra realizando un seguimiento de la información epidemiológica brindada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y por los países afectados por la aparición del nuevo coronavirus denominado 2019-nCoV que ha causado la muerte de personas en China. Instando a los equipos de salud a fortalecer la vigilancia y las recomendaciones a viajeros para prevenir posibles casos.

Nazareno Di Giovani, responsable de sanidad de fronteras de Mar del Plata, en diálogo con "Minuto a Minuto", que se emite por CNN Radio Argentina (FM 88.3), profundizó sobre los controles, los recaudos y las posibilidades que se pronuncien casos en nuestro país.

"Estos eventos tienen mucha relación con la epidemia del Sars de 2003, que es un virus genéticamente muy parecido, que ocasionó en aquel momento casi 800 victimas fatales. Ojalá no llegue en este caso, pero la OMS está hablando de casi 100 fallecidos en el mundo", comentó en un principio.

Y especificó que: "este virus ha mutado a través de animales y ha entrado a una fase que cuando ataca al organismo humano, provocado por el consumo de mariscos o aves casi crudas, no hay resistencia alguna. Por eso, los primeros casos son demasiado graves y fatales, hasta que el organismo vaya creando una barrera contra eso. Mientras tanto, el virus se reproduce y está en una primera fase. Ya se registraron casos en Europa y en América Latina va a haber casos seguro porque cuando se habla de virus de corta incubación se tiene la ventaja de que el control epidemiológico es fácil. En este caso, el Coronavirus puede incubarse entre 10 y 14 días. Entonces, una persona puede presentarse sana cuando vuelve de un viaje y es muy difícil detectar si ese paciente es portador del virus. Estos casos nos van a llegar de cerca. Esperemos que no llegue a nuestro país, pero no es descabellado pensar que se presenten casos en Argentina".

Asimismo, Di Giovani alertó que "los protocolos en puertos son lógicos, pero cuando el marinero vuelve después de navegar entre 15 o 20 días ya llega con síntomas. La alerta debe hacerse también en aeropuertos, que es la forma más posible de conexión y se necesita un control exhaustivo para poder detectar algún posible caso".

En relación a Mar del Plata específicamente, destacó que "tenemos un reporte previo al acercamiento de los buques, que son 24 o 48 horas a través de un protocolo común y, en los casos provenientes de lugares donde se encuentre el virus, se hace un mayor control y un relevamiento personal de sanidad".

Por último, en cuanto a su propagación, el responsable de sanidad de fronteras remarcó que "primero hay que cercarlo y después pensar en cómo atacarlo, mientras se hace una vacuna y se toman las medidas necesarias, para no propagarlo. A veces es imposible, pero las autoridades chinas tienen la obligación de cercarlo ya que tiene el 90% focalizado en su sector y después las autoridades internacionales tienen las alertas para todos los aeropuertos del mundo, tomar las medidas estrictas de control. Espero que no lleguemos a la gravedad que tuvo el Sars. Estamos en una etapa de progreso de crecer hasta llegar a un punto desde donde comenzará a decaer".