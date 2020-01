Una mujer denunció que le vendieron un kiosco de diarios sin habilitación

El Municipio procedió a retirar un kiosco de diarios ubicado en Independencia y Gascón luego que la dueña lo diera de baja. Sin embargo, una mujer denunció que lo compró hace un año y medio "de buena fe" y el comercio no tenía habilitación.

"Hace un año y medio lo compre de buena fe. Ahora me entero que o se compran ni se transfieran. La dueña anterior o da de baja, el sindicato recibe la notificación y yo me encuentro sin mi lugar de trabajo, esperando que me habiliten. No lo hace el Sindicato por una interna, porque soy parte opositora de otra lista", afirmó la mujer en diálogo con El Marplatense.

En este sentido, aseveró que "el Sindicato está haciendo cosas que no corresponden". "Voy a seguir por la vía legal, a ver quién me recupera lo que perdí. El Sindicato es el intermediario. La dueña anterior dio de baja el kiosco, que no quiere el lugar, entonces la municipalidad cede a sacarlo", concluyó.