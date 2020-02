La innovadora forma de jugar al fútbol, voley, tenis y squash a la vez

Fútbol, Tenis, Voley y Squash en un mismo deporte. Así se define el "Fútbol Fusión", una disciplina que se originó hace años pero que llegó a Mar del Plata esta temporada. Se juega en parejas, en una cancha octogonal de vidrio (50 metros cuadrados y 3 metros de alto) y está destinada para todas las edades.

"Fui jugador profesional durante 21 años. Fui un loco del fútbol tenis, que jugamos todos los argentinos. Me iba muy bien, jugábamos por apuestas. Siempre me pareció un deporte que no llegaba a ser deporte, parecía muy pasivo. La idea mía era buscar la manera de hacerlo dinámico, más competitivo", contó Matías García, su creador, en diálogo con El Marplatense.

Luego de tener la idea original, empezó a realizar los dibujos para diseñar los prototipos. "Fui buscando variaciones, para que sea dinámico y divertido. Es un juego fusionado, siempre manteniendo el ADN del fútbol tenis tradicional", afirmó García.

Ya con la idea desarrollada, puso las primeras dos canchas en Mendoza. "Ahí nace la locura de este juego, porque empiezan a crearse las técnicas de este juego. Se me fue de las manos… Tuvimos que agregar algunas reglas, para darle orden al juego. Obviamente, al agregarse técnicas se generaban discusiones, y se puso todo más pasional", se explayó.

Ahora el juego tiene muchas más variantes que cuando fue creado, en relación a lossaques, técnicas y estrategias. Sin embargo, siempre hay lugar para algún invento nuevo. Por ejemplo, en Mar del Plata, "apareció un chico que hizo un saque que no habíamos visto nunca". Cuando eso sucede, "todos salimos a copiarlo, e intentar resolver su saque".

"Es muy integrados, pueden jugar niños, mujeres, hombres. Para los chicos comprobamos que genera una técnica motriz impresionante. Temrina siendo un trabajo de neurociencia, basado en lo lúdico y lo divertido para los chicos. A mi me encantó que pasara eso. Los clubes de Mendoza (Godoy Cruz, Talleres, Gimnasia) llevan a sus chicos de inferiores una vez por semana a practicar. No sólo les hace trabajar perfiles, si no que es un gran trabajo cognitivo, de técnica motriz", concluyó García.