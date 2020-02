Jairo, también festejó su medio siglo de carrera en Espacio Clarín

Mario Rubén González nació en Cruz del Eje. En la adolescencia formó su primera banda de rock: The Twister Boys y alcanzó su primer éxito en el programa “Escala musical”, bajo el nombre Marito González. Su carrera siguió en España, donde adoptó el seudónimo de Jairo y desde entonces pasaron 50 años de una carrera intachable y excepcional.

Por tanto, la convocatoria y la expectativa, Jairo celebró su trayectoria en el escenario Espacio Clarín este martes por la noche. Previo a ello, habló con el programa “Antes que sea tarde” que se emite por Radio Mitre Mar del Plata (FM 103.7).

Entre anécdotas y recuerdos en sus pasos por la ciudad, Jairo destacó su conocimiento sobre el Teatro Tronador: “Lo conocí antes y lo vi ahora. He cantado en el Tronador varias veces y también he ido como espectador, cuando por ejemplo conocí a Alberto Olmedo”.

Y recordó: “Yo vivía en París y un día me vio en la platea y me invitó a cenar, pero lo hicimos entre función y función en el camarín. Él quería más que nada información para conocer cosas de allá. Tiene una historia bonita para mí y es un teatro histórico de Mar del Plata. Esta remodelación no es un lavado de cara, es un cambio total, es fantástico, tiene un nivel increíble. En el Tronador pasa un poco lo que en el Colón de Buenos Aires”

Respecto a la actuación de este martes, Jairo explicó que “Vine tranquilo con la guitarra para cantar algunos clásicos del folclore”. Y detalló que “el espectáculo en sí lo presentaré el 15 de febrero en el Teatro Colón y desde ahí comenzaremos la gira, con un recorrido por mis 50 años y una gran orquesta. Cantar en ese teatro es increíble”.

LARGA JORNADA EN ALBERTI 1242

El martes comenzó bien temprano con las habituales clases de pintura por la mañana. Ya por la tarde, el puntapié fue la charla “Descubriendo a Bruno Gelber”, uno de los pianistas más importantes que dio el país para el mundo contando su vida en primera persona.

En 1959 (a los 18 años de edad) tuvo lugar su debut internacional en Múnich (Alemania), que fue un gran éxito, calificado por el crítico Joachim Kaiser como "casi un milagro".

Se le considera un intérprete especialmente competente en el repertorio de Beethoven para piano, habiendo grabado una integral de sus sonatas para este instrumento.

Ha compartido escenario con directores como Ernest Ansermet, Sergiu Celibidache, Rudolf Kempe, George Szell, Kiril Kondrashin, Sir Colin Davis, Bernard Haitink, Riccardo Chailly, Lorin Maazel y Antal Doráti, con las más importantes orquestas del mundo, entre las que pueden citarse la Filarmónica de Berlín, la Filarmónica de Viena, la Filarmónica de Nueva York, la Sinfónica de Chicago, entre otras, y ha sido invitado por los más importantes festivales musicales del mundo.

El pianista Arthur Rubinstein dijo que Gelber era «uno de los pianistas más grandes de su generación»1​y además lo seleccionó para participar en la película L’amour de la vie – Artur Rubinstein que el director François Reichenbach dedicó a Rubinstein.

Adriel Manzur, en tanto, deleitó al público que esperaba a Jairo con música clásica. El joven pianista interpretó obras de Chopin, Schumann y Scriabin.

Después fue l turno de Jairo y en el cierre, la Orquesta Municipal de Tango se lució ante un Espoacio Clarín colmado.