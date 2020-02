ARA San Juan: “Es una causa voluminosa, muy pesada y la jueza quiere dejarla”

La jueza Marta Yáñez dispuso el procesamiento de 2 contraalmirantes 4 capitanes de navío, un capitán de fragata y un capitán de corbeta. Y no asignó responsabilidad penal alguna al ex presidente de la Nación Mauricio Macri ni al ex ministro de Defensa, Oscar Aguad, por el hundimiento del submarino ARA San Juan, el 15 de noviembre de 2017 y consecuente desenlace fatal de sus 44 tripulantes.

Esta situación fue rechazada por la querella. Y la abogada de la mayoría de los familiares de las 44 víctimas, Valeria Carreras, así lo expresó en comunicación telefónica en el programa “Minuto a Minuto”, que se emite por CNN Radio Argentina (FM 88.3).

“Lo tomamos mal porque como querella mayoritaria de los tripulantes del ARA San Juan el 24 de octubre pedimos la imputación de 12 responsables de homicidio reiterado en 44 ocasiones con dolo eventual y abandono de persona. Entonces que la jueza, no sólo deje afuera a parte de los imputados sino que además baje la categoría y la calificación del delito a uno que es sustantivamente inferior ya desde la imputabilidad. Pero tenemos todos los elementos de prueba para pedir la nulidad de esta exculpación que hizo la sentencia y procesamiento porque no puede expedirse de algo que no había tratado anteriormente”, dijo sobre la decisión de Yáñez.

Y agregó: “Vamos a preparar toda la artillería que tenemos así como la utilizamos en octubre. Y nos llama la atención que el fiscal, quien es el investigador en cualquier causa, no tuvo ningún desempeño en esto. Toda la tarea desplegada a lo largo de dos años, por motivos que ignoro, quedó desperdiciada en este final que es un primer peldaño de 33 escalones porque un juicio lleva muchísimas etapas”.

En cuanto el rechazo de investigar a Macri y a Aguad, Carreras detalló que “en este país que se maneja con los ritmos de la política, no tiene sentido exculpar a Mauricio Macri, al ministro de Defensa, Oscar Aguad, y el titular de la Armada, Marcelo Srur, siendo que no estén en sus cargos. Quiere decir que si esto no fue una decisión política, fue una torpeza. Creo que es una forma de la jueza para dejar la causa, pedir la renuncia o algo así. Es una causa voluminosa, muy pesada y la jueza quiere dejarla”.

Y según su visión, sobre las causas del hundimiento, la abogada subrayó que fue por “falta de mantenimiento; no dimensionaron el llamado de la noche anterior para mandarle flota de superficie para rescatarlos; y porque principalmente iban con filtros de aire vencidos que se utilizan para purificarlo del monóxido de carbono humano que si no se filtra te intoxica. Entonces los submarinistas ventilaban abriendo el snorkel, controlando el ingreso de agua, el cual generó el principio de incendio en batería, que hizo un desbarajuste a todo nivel, por lo que pierde plano y se hunde”.

Mientras que, retomando la primera declaración de Carreras, amplió: “Este es un primer procesamiento, faltan más y hay más responsables. El presidente, desde la vuelta de la democracia es el titular de las fuerzas armadas, por lo tanto Macri tiene que hacerse cargo. Yo hago el paralelo con el caso Cromañón en el que Aníbal Ibarra fue procesado y luego el juicio político lo terminó absorbiendo y fue destituido. Si bien se tienen las facultades para delegar tareas en asesores o ministros la inspección, no puede desligarse de las responsabilidades”.