Presupuesto 2020: "Hay desinterés por el área de políticas de género"

Desde la Multisectorial de la Mujer manifiestan su preocupación por el presupuesto destinado al área de políticas de género, destacando además que la lista de espera de botones anitpánico ha aumentado considerablemente y la compra de nuevos dispositivos no se ha concretado, a pesar de la promesa del nuevo secretario de seguridad Darío Oroquieta.

"La preocupación es muy grande, porque el presupuesto que se destina para el área de políticas de genero, hoy es de $ 55.750.000, de los cuales 41 millones están destinados a gastos de personal, 7 millones y medio se destinan a becas de vulnerabilidad y 5 millones de pesos a la refuncionalización del Hogar de Tránsito Galé, todas cosas que son bienvenidas, pero queda solo 1 millón y medio de pesos", señaló Laura Hochberg, referente de la Multisectorial de la Mujer, en declaraciones a El Marplatense.

"Justamente nuestra preocupación, tiene que ver conque hoy existe una lista de espera, que nunca ha sido tan alta, con la necesidad de 121 botones antipánico. Esto indica el aumento de mujeres que hoy están sufriendo distintos tipos de violencia de género, y nos preocupa el no contar con el dinero para afrontar la problemática", afirmó.

"Lo que pretendemos es que se aumente esa partida, que no alcanza. Si hacemos una comparación con la partida para seguridad, vemos que para la misma hay destinados 960 millones de pesos, algo que está bien porque hace falta, pero no se puede explicar que sea tan poca la cantidad para el área de la mujer", remarcó Hochberg.

"Lamentablemente las cuentas no cierran. Tampoco hay personal suficiente, en la dirección de políticas de género. Se están suplantando con otras áreas, para poder resolver esta demanda, por lo que entendemos que hay lamentablemente un desinterés por este tema y por lo tanto seguiremos tratando de que nos escuchen con argumentos y con números que están sobre la mesa, porque esto se tiene que resolver", subrayó.

En referencia a la relación con el nuevo secretario de seguridad Darío Oroquieta, la referente de la Multisectorial de la Mujer señaló que "la verdad es que es muy parecida al gobierno anterior. Con Marcelo Lencina, tuvimos la triste experiencia de que en tres oportunidades en el año 2019, el lanzó públicamente una aplicación para mujeres víctimas de violencia de género y nunca se aplicó".

"Con el nuevo secretario, aún no hemos tenido una reunión, pero el anunció que iba a comprar 200 botones antipánico, y al día de hoy no los han comprado. Por otro lado necesitamos que las compras directas se hagan en un número que pueda resolver la problemática, ya que si compran 200 botones tampoco va a alcanzar, porque inmediatamente habrá nuevamente una lista de espera", aseguró.

"Días atrás una victima de violencia extrema, tuvo que acercarse a los medios, para dar a conocer su caso y poder acceder a un botón antipánico. De esa manera desde la Dirección de Políticas de Género se movieron para conseguir uno, el cual debía retirar como se hace habitualmente en el COM, pero cuando fue a buscarlo no había nadie en la oficina, ya que el secretario estaba en una audiencia donde estaba anunciando que ya se lo habían entregado, por lo tanto, siguen mintiendo y en esta mentira hay una falta de respeto absoluta, una desidia, el no querer ver lo que una víctima de violencia de género realmente sufre", concluyó Laura Hochberg.