Santa Clara: "Enterrar a la nena hasta el cuello es aberrante, pero no configura un delito"

La noticia de que una pareja enterró a una niña en la arena en Santa Clara para poder ingresar al mar causó gran rechazo dentro de la comunidad. Los adultos responsables fueron aprehendidos y, tras una noche en los penales correspondientes, fueron liberados. La niña, por su parte, ingresó temporalmente a un centro de cuidados de menores.

En ese marco, CNN Radio Argentina se comunicó con el fiscal de Flagrancia Gastón De Marco, quien explicó la situación de los detenidos. "Enterrar a la nena hasta el cuello es aberrante, pero no configura un delito", comenzó.

"Hay conductas moralmente discutibles que no cuadran dentro de las figuras penales, que no significan un delito y enterrar a la menor es una de ellas", continuó. Para el fiscal, la figura penal de "abandono de persona" podría acercarse a este hecho, pero tampoco cuadraría. "La playa estaba llena de gente y la nena no revestía ningún tipo de lesión, más allá de estar deshidratada", explicó.

Por lo tanto, a hombre y la mujer aprehendidos se los acusó de "resistencia a la autoridad". "Estas personas se pusieron violentas con los efectivos, lo que motivó la aprehensión", comentó, para luego agregar: "Al momento de la detención se le secuestró rivotril, éxtasis, popper y marihuana, pero las 200 pastillas de rivotril no cuentan como estupefaciente, lo único que se considera estupefaciente es la marihuana, el éxtasis y el popper, pero era pequeña la cantidad".

De Marco también explicó como fue el hecho. "La policía llegó alertada por una confrontación de distintas personas, se entrevistó con algunos turistas que dijeron que había dos hombres y una mujer que llegaron al lugar, empezaron a consumir droga y fumar marihuana", recordó.

"En varios momentos de la tarde habían ingresado al mar, enterrando a la nena para que no los acompañara, una vez que ingresaron al mar hacían disturbios, se sacaban la ropa, parecía que querían tener relaciones sexuales", agregó. La pelea con otros turistas comenzó cuando una mujer desenterró a la nena, que estaba llorando desesperadamente. "Sale le madre, la increpa y estas personas se ponen violentas", contó.

Por último, el fiscal aclaró que se puso al resguardo a la menor, durante los momentos que duró el proceso de declaración de los aprehendidos, quienes ya están en libertad.