Jorge Macri: “Me sale natural trabajar con Montenegro”

“Vengo a acompañar a un amigo como Guillermo Montenegro, que asumió una responsabilidad enorme en Mar del Plata y devolverle un favor que me hizo hace ocho años, cuando a mí me tocó asumir en Vicente López”, explicó Jorge Macri en referencia a su visita a la ciudad, en diálogo con El Marplatense.

Y amplió: “Guillermo era ministro de Seguridad en la ciudad de Buenos Aires, estaba formando la Policía Metropolitana y lo convoqué para que me ayude a pensar un sistema de seguridad para Vicente López y con su equipo me ayudaron. Hoy, después de 8 años me toca poder decirle lo que aprendí en ese tiempo, que quizás le sirva para su función de intendente”.

Macri llegó el jueves por la noche a Mar del Plata y desde entonces estuvo reunido con el intendente de General Pueyrredón, con quien también este viernes fue a visitar el COM. “Estuvimos en el Centro de Monitoreo varias horas, trabajando en el tema de qué ha funcionado en Vicente López y cuáles no. De hecho, Darío Oroquieta fue parte del equipo de Vicente López. Entonces me sale natural trabajar con Montenegro”, explicó el intendente de Vicente López.

Y sobre la impresión que se llevó, admitió que “me sorprendió. Había muchas cosas que no se estaban usando, que en estos 50 días de gestión se pusieron en funcionamiento, como por ejemplo el LPR (Lector de Patentes), que debe ser en tecnología aplicada, lo que más resultado nos dio en Vicente López. Además, tienen un edificio espectacular con mucha tecnología que están empezando a implementar porque había handy´s en cajas, que no se estaban usando como el lector de patentes que antes mencionaba”. Y concluyó: “Hay un gran compromiso y avance en seguridad, por lo que creo que de acá en más sólo va a ir mejorando”.

Jorge Macri ya había mencionado el compromiso de su gestión con el cuidado del medioambiente, algo a lo que también apunta Montenegro: “Estamos definiendo zonas protegidas en la costa. Estamos demostrando que una ciudad puede crecer, pero también ser sensible al ambiente. Veo el mismo compromiso acá, pero en una gestión que está empezando y tiene mucho para hacer. De hecho, Guillermo tuvo una discusión con una cadena de comidas rápidas porque dejaban desperdicios propios de esa misma empresa en la costa. La responsabilidad no termina en la puerta del local y hoy esa cadena está comprometida en cuidar el medioambiente. Creo que ese es el rol del intendente, no sólo utilizar fondos públicos para hacer cosas sino también comprometer al vecino, a las empresas, a los comerciantes, a hacer. Es muy difícil que un Gobierno solo proteja y cuide el medioambiente si todos los demás no lo hacen. Es una construcción de consciencia”.

Estas reuniones intentan crear lazos profundos entre Mar del Plata y Vicente López, ya que según dijo Macri “hay muchos puntos en común. Tenemos un perfil sociocultural muy similar; un perfil de empresas vinculadas a las TIC´s muy parecido también. De hecho, hoy visité una de ellas, con la preocupación del planteo del Gobierno que pretende cambiar la Ley de Conocimiento, que ha fomentado el crecimiento, más puestos de trabajo de calidad y exportación. En este sentido fue el sector que más creció”.

“Soy un apasionado del rol de intendente, quien creo que puede hacer muchas cosas por el día a día. A Guillermo lo conozco hace mucho y tenemos la misma pasión, las mismas ganas”, finalizó a suerte de resumen el jefe comunal de Vicente López.