Jorge Macri tras las acusaciones de Kicillof: "Fue un humo para tapar la fallida renegociación de la deuda"

El intentende de Vicente López, Jorge Macri, respondió al Gobierno de la Provincia tras el conflicto que se armó por su salida como Director del Grupo Provincia. Aclaró que había presentado su renuncia en diciembre y que los dichos del Gobernador fueron "un vuelto" y un intento de "tapar" otras cuestiones.

"Era un formalismo mal ejecutado por la provincia. Renuncié el 9 de diciembre, pero el Gobierno hasta el 15 de enero no convocó a asamblea, que es la manera de efectivizar la renuncia al directorio de cualquier empresa. Ahí me parece que hay algo raro, el mismo día empiezan con la discusión o denuncia de que no queríamos ir. Para mí fue una bomba de humo para tapar el fallido de la renegociación de duda, que dijo que no iba a pagar y terminó pagando", afirmó Macri en diálogo con el programa Minuto a Minuto, por CNN Radio Mar del Plata.

El Grupo Provincia es una entidad que nuclea siete empresas (Provincia Seguros y Provincia ART, NET, Vida, Leasing, Fondos y Bursátil) y su directorio había sido conformado por la Gobernadora María Eugenia Vidal. Formalmente, Macri aún continuaba apareciendo como director.

Tras un llamado de emergencia, se designó al presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, como presidente, y el directorio quedó conformado por los oficialistas Julia Strada, Ariel Lieutier y Nicolás Segal y Fernando Gelfo.

Otra cuestión que criticó Macri fue "el atraso o la decisión de no pagar el último aumento que Vidal le dio a los docentes". Sobre este tema, aseveró: "Es extraño y llamativo que Baradel no haya dicho nada". Asimismo, consideró que todo fue "un vuelto" por haber sido "la voz cantante" del reclamo a Kicillof por el aumento impositivo.



Con respecto a la renegociación de la deuda, Macri aseveró: "Vidal dejó los recursos para que el Gobernador entrante no tuviera urgencias. Se demuestra con esta realidad: dijo que no podía pagar y pagó. Intentó buscar el apoyo del Gobierno nacional, volvió y pagó, que era lo que había que hacer. No me parece que se haga una bandera de algo que no es cierto, la provincia tenía una manera de pagar porque María Eugenia la dejó ordenada desde el punto de vista financiero".