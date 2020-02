Ante la "caída libre" de la construcción, el gremio marchará en reclamo de trabajo genuino

Ante una "caída libre" en el rubro de la construcción, desde la UOCRA anunciaron que realizarán una manifestación este 14 de febrero en reclamo por más trabajo genuino.

En el marco de los últimos datos brindados por el INCED, que dan cuenta de una baja del 7,3% en diciembre de 2019 respecto del mes previo y un 6,4% interanual en la construcción, Radio Mitre Mar del Plata se comunicó con César Trujillo, secretario general del gremio, quien manifestó: "Es poco lo que tenemos de trabajo y no sabemos qué va a pasar en el futuro, por eso vamos a salir a pedir trabajo y a pedir que se cuide el trabajo de los que lo tienen, porque la situación está complicada".

"Hace 15 días fuimos a La Plata a hablar con los ministros de Obras Públicas, nos dijeron que no hay novedades porque no tienen todavía el presupuesto 2020, pero nosotros tenemos que trabajar todos los días, si no trabajamos no podemos vivir", continuó, acerca de la posibilidad de que el gobierno genere nuevos puestos por medio de este tipo de obras.

Por lo tanto, la jornada de protesta se centrará en el reclamo por "trabajo registrado, genuino y decente". "El trabajo es fundamental y debe ser en blanco", consideró Trujillo, quien aseguró que habría 300 familias marplatenses y 100 de Miramar que corren riesgo de quedarse sin ingresos por la caída en la actividad.

Por último, el representante destacó el rol de la actividad privada en nuestra ciudad. "Mar del Plata es una isla, gracias a la actividad privada estamos trabajando, se invierte en la parte inmobiliaria, se trabaja a media máquina y hay 10 compañeros en lugar de 30, pero al menos no paran las obras", concluyó.