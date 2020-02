El nuevo Punta Mogotes concentró el turismo joven y de mayor consumo en enero

Playas con servicios exclusivos, recitales multitudinarios, fiestas con los djs internacionales más reconocidos, promociones, casino con juegos de última generación, hotelería cinco estrellas, gastronomía de autor y las mejores cervecerías artesanales.

La confirmación llegó con los resultados de enero 2020: elección de hotelería con servicios de alto nivel, balnearios a tope, extensión de horarios gastronómicos, bajadas de 4x4 con un crecimiento del 300% y venta de champagne a niveles récord.

“Realmente vivimos un enero muy bueno, donde notamos que mucha gente, sobre todo jóvenes, que acostumbraban veranear en Punta del Este o inclusive Pinamar, se vieron atraídos por la oferta exclusiva que se da en este sector de la ciudad”, indicó el gerente del UTHGRA Sasso, hotel que en sus nueva década de vida que se ha convertido en emblema del hospedaje de categoría de la ciudad y en puntal del desarrollo turístico de la zona sur. Inclusive este verano fue el lugar elegido por Susana Giménez durante su estadía en Mar del Plata (se hospedó en la habitación presidencial) y se inauguró una nueva torre con 31 suites de alta categoría.

“Estuvimos casi todo enero con excelente ocupación, con un gran número de jóvenes hospedados que vinieron a disfrutar de las fiestas electrónicas internacionales y de los paradores de playa cercanos al faro. También hospedamos a los djs internacionales que pasaron por Mute durante los fines de semana”, añadió y destacó que, dentro de la oferta del hotel “el uso del spa, el parque con pileta y el aprovechamiento del brunch de los domingos, fueron los puntos más altos. Muchos llegaban de bailar y aprovechaban el desayuno o al dormir hasta pasado el mediodía, el completo y variado brunch con el que contamos se convertía en su opción disponible hasta las 15”.

Este hotel 5 estrellas y su balneario de Punta Mogotes (también con plena ocupación y servicios para todos los bolsillos) no fueron los únicos que notaron la explosión en la zona sur: “Hace muchos años que no se veía tanto movimiento en este sector”, indicó Pablo Rodríguez, uno de los propietarios de la firma Antares, instalada en plena rotonda del faro desde hace un año. Si bien el local se convirtió en una fija de la zona sur, “el franquiciado, que durante muchos años estuvo en nuestro local de Playa Grande, nos informó que el volumen de gente al menos aumentó un 50%. Si bien el consumo promedio per cápita ha sido similar al que tenemos en el año, tuvimos mucha más afluencia de gente y ampliamos los horarios de atención: permanece abierto hasta las 3-4 de la madrugada e inclusive más si hay alguna fiesta en los balnearios”.

En lo que refiere a los paradores de playa, el crecimiento de sus propuestas para el público más joven de la mano de una mejor gastronomía, y la grilla de fiestas electrónicas y recitales con artistas reconocidos mundialmente, se afianzó notablemente: “En las fiestas no notamos un incremento muy grande de público pero si aumentó fuerte en los consumos de día: alquileres en el parador, acceso a la pileta, consumo de gastronomía y la bajada 4x4 creció un 300% . Se incrementó la gente que vino a quedarse una semana o una quincena”, informó Ciru Zabalia, director de Comunicación de Mute y deslizó un dato para nada despreciable: “Vendimos más champagne Veuve Cliquot en un mes que el principal punto de venta que tiene durante el año el distribuidor”. Estas botellas rondan en el mercado desde los cinco mil hasta los trece mil en sus variedades más habituales.

Si bien febrero ya está transitando sus primeros días con un caudal de turismo más calmo que en enero, desde los diferentes sectores vinculados al turismo en la zona sur siguen trabajando a full y con buen pronóstico para las próximas semanas, los resultados que dejó enero no dejan de ser comentados y celebrados por todos.