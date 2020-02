Cristian Castro, un invitado de lujo que encantó la noche de Espacio Clarín

Con su energía y carisma característico, el cantante mexicano Cristian Castro encantó la noche de Espacio Clarín, ubicado en Alberti 1242. De la mano de la periodista Marcela Giorgi, dio una charla íntima en la cual contó acerca de su vida personal, su carrera y sus pasiones.

En el marco de la jornada dedicada a la provincia de San Juan, que comenzó con juegos y karaoke, Cristian Castro interactuó con el público, que desde temprano se agolpaba en las puertas de "El Lugar de los artistas". Entre comentarios dirigidos a sus fanáticos y algunas de sus canciones populares, el músico contó cómo nació su característica combinación de géneros, su amor por el rock y su lado más romántico.

"Yo creo que siempre me gustó combinar el lado romántico con el rock, me parece que todo nació igual, todo nació del folk, en los 70's estaban circulando las baladas, se fueron partiendo y mezclando todos los géneros", explicó.

Para el artista, fue "una suerte" nacer en el siglo XX. "Estuve en los 70's donde se definieron muchas cosas, sobre todo el rock y las baladas, algunas de las más hermosas de este mundo, había baladas muy majestuosas, un romanticismo muy lindo, pero también guerras que empezaban a surgir", recordó. Entonces, expresó, comenzó el pedido por la paz. "Empezamos a ser más humanos", manifestó.

Cristian Castro recordó además el tiempo que pasó en Mar del Plata, cuando acompañaba a su madre durante la temporada de verano. "Veníamos al Torreón y me pasaba las tardes marplatenses en bicicleta, con amigos, me acuerdo como lloraba cuando se acababa el verano, como lloraban mis amigos y sobre todo como lloraban mis amigas", bromeó, ganándose varias risas del público.

Asimismo, el artista mexicano apreció el cálido recibimiento que tiene en Argentina. "Siempre me siento muy cómodo, lo digo de corazón, me gusta mucho ser querido así, me gusta como que me quieran, porque prefiero eso a que me respeten", aseguró.

Por otro lado, Castro se refirió a sus proyectos personales y a sus deseos. "Empecé a estudiar, siento que hay que estudiar lo más que se puede, llegué a hacer el secundario, luego un primer semestre de filosofía y letras, después me llegó un contrato y lo agarré, pero estuvo mal, yo a mis hijos les deseo que sigan estudiando, aunque haya contratos millonarios", dijo.

Siguiendo la línea de sus proyectos, adelantó que este año sacará un álbum con su banda "La Esfinge". "Salimos en 2020 con un nuevo disco, hace como cinco o seis años que no lo sacamos y por eso este año prometo algo nuevo de este proyecto", comentó.

Finalmente, a modo de conclusión, hizo referencia a otra iniciativa que espera poder concretar. "Quiero ganar un Oscar, es lo único que me falta, también quiero tener mi programa, se perfila un reality en Netflix, quiero que sea algo divertido, no tan dramático", concluyó.

Luego de la entrevista, Cristian Castro cantó algunos temas, acompañado por el público que estaba tanto dentro como fuera de "El lugar de los Artistas". "Ser mi aire", "Tu amor me cambió" y "Ángel" fueron algunos de los elegidos para esta jornada.

El lunes comenzó temprano en Espacio Clarín, de la mano de representantes de la provincia de San Juan, quienes trajeron juegos y diversión al clásico local. Más tarde, junto a la periodista Teté Coustarot se presentó la ministra de Turismo Claudia Grynspan. La siguió el chef Diego Vega con una charla gastronómica. El cierre estuvo a cargo de la agrupación Rumba Camión.