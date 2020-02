El Plan Nacional de Lectura llegó a la ciudad: "Es un derecho, el que lee aprende"

El Plan Nacional de Lectura, una iniciativa promovida por el gobierno para fomentar el hábito, llegó este martes a Mar del Plata, de la mano de funcionarios locales y nacionales y escritores reconocidos.

Algunos de los participantes del acto de lanzamiento fueron el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, su par de Cultura, Tristán Bauer, y de Turismo y Deportes, Matías Lammens. En ese marco, Trotta dialogó con CNN Radio Argentina.

"La lectura es un derecho que implica no solo la responsabilidad del Estado en la adquisición de libros, si no en darle visibilidad a las actividades que promueven que los libros estén presentes no solo en las aulas, sino en la familia", comenzó.

Para el funcionario, "el que lee aprende y el que no lee no aprende". "Por eso queremos que este plan recorra la Argentina, que se recupere la lectura recreativa en las aulas, que los chicos y los maestros puedan leer 20 minutos por día en voz alta en las aulas", explicó. En ese sentido, adelantó que se trabaja en una compilación de 180 lecturas recomendadas. "Será una lectura para cada uno de los días de clases", dijo.

En el plan ideado por el gobierno, se espera que los espacios de lectura se restituyan en un principio en las escuelas. "El segundo punto es darle visibilidad y el tercero es la adquisición de libros y la distribución, porque lo importante no es solo comprar libros, sino hacer que lleguen a los lugares, que se compartan y que se abran", comentó.

"Creemos que es importante readecuar los espacios de lectura a las nuevas tecnologías, ahí está la escuela y esta estrategia debe adaptarse a los consumos educativos y culturales que tienen los niños y adolescentes de hoy en día", agregó.

Se espera que el plan recorra el país los próximos meses. "Es necesario coordinar en todos los espacios, estuvimos en distintas ciudades del país firmando convenios porque el éxito de la iniciativa se vincula a partir de la presencia constante en todo el territorio argentino", concluyó.