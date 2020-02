La mujer que se atrincheró en su departamento intentó recuperar la urna de su hijo

La mujer que esta mañana se atrincheró en su departamento ubicado en el centro de la demolición de Torres y Liva causó conmoción y nerviosismo en los trabajadores y vecinos de la zona. Finalmente, tras tensos momentos, pudo ser rescatada y derivada, en buen estado de salud físico, a una clínica privada.

Su nombre ya era conocido antes de que tomara la decisión de arriesgarse a volver a un departamento en ruinas. Se llama Liz Benítez, tiene dos hijos, de 3 y 9 años, y trabaja en la sede local del Ministerio de Trabajo provincial. En entrevistas anteriores había expresado su angustia por la situación, su intención de recuperar documentos y elementos de mucha importancia para ella, sobre todo la urna que contiene las cenizas de su hijo.

En ese contexto, Radio Mitre Mar del Plata se comunicó con la mujer, quien expresó: "La decisión la tomé en base a la tomada de pelo que tuvimos y a la no respuesta".

"La estructura no estaba tambaleando, yo vi como la máquina que estuvo devorándose el edificio hacía mucha fuerza para tirar los escombros, si bien hubo algunas partes que estaban débiles", continuó.

El factor que la motivó a ingresar a la estructura, en la cual asegura nunca sentirse "insegura", fue recuperar la urna con las cenizas de su hijo fallecido. "El martes ingresó bomberos a tratar de recuperar la urna de mi bebé, me dijeron que las escaleras estaban destrozadas y no quedaba nada", recordó.

De acuerdo con lo expresado por Benítez, ese no fue el panorama que encontró cuando esta mañana decidió ingresar por su cuenta. "Es lamentable tener que llegar a esta situación, es un momento de mucho estrés y angustia, a mi me sacaron, me llevaron a un hospital, se hizo un circo porque yo estaba bien", aseveró.

"Cuando regresé me encontré con que terminaron de tirar parte de mi departamento y no sacaron nada, había muchas cosas preparadas para sacar y no lo sacaron", acusó.

Al referirse a la situación en general, lamentó la "falta de asistencia" que vive ella y el resto de los vecinos. "La gente que nos debería contener, ver como estamos, no está, hoy se presentaron todos, pero tuvo que pasar que yo ingresara al edificio, le demostré a todos que si se puede", comentó.

"No se tendría que haber hecho esto, nos prometieron cosas que era mentira, no fue algo controlado, y siento que la demolición había que hacerla, pero no de esta forma porque nosotros quedamos en la calle, lo poco que teníamos era esto", siguió Benítez.

Por último, la afectada por el incendio de Torres y Liva apuntó a las autoridades. "No recibimos nada, una chica tuvo que llamar un montón de veces para que le dieran una bolsa con alimentos, te dan vueltas para hacer los trámites, tenemos que estar pidiendo por favor que nos asistan", concluyó.