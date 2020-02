Por los recuerdos de su hijo y documentación "importante"

Una mujer se atrincheró en su departamento en el edificio donde se incendió la distribuidora Torres y Liva, impidiendo que continuaran los trabajos de demolición. Finalmente fue rescatada y derivada a una clínica privada de la ciudad.

Liz Benitez tiene dos hijos, de 3 y 9 años, y trabaja en la sede local del Ministerio de Trabajo provincial. Su jefe, Leonardo Cabrera, contó a los medios que "Por todas las tragedias que tuvo en los últimos tiempos, no está bien" y recibía apoyo psicológico.

Envueltas en una frazada, arrojó diferentes objetos desde su departamento en el tercer piso. Su departamento, si bien corre riesgo de derrumbe, se encontraba intacto y muchos de sus objetos personales no habían sido destruidos por las llamas. El día del incendio salió con lo puesto, descalza, sin ropa, ni documentos, ni dinero. Uno de sus hijos sacó a la perra y ella salió con el menor en brazos.

En una entrevista concedida a Telefé Mar del Plata pocos días después de producirse el incendio, Liz había afirmado que quería sacar pertenencias "que no nos paga nadie". Lejos de electrodomésticos o dinero, señaló que tenía "documentación importante".

Los bomberos recuperaron recuerdos muy importantes de su hijo fallecido: una urna con las cenizas y un cuadro. "Le pedí tanto a mi angelito que cuidara nuestra casa y así lo hizo. El cuadro de él está blanco, sin cenizas ni nada”, dijo en contacto con el medio televisivo.

Cabrera afirmó que ya es "la segunda vez" que ocurre un episodio similar. "Hablé hoy temprano, me dijo que no iba a salir hasta recuperar sus cosas. Tratamos de hacerla cambiar de parecer. Por todas las tragedias que tuvo en los últimos tiempos no está bien. Desde el Ministerio tratamos de darle toda la contención posible y seguiremos en la misma tarea. No está pasando un buen momento y necesita más que nunca la asistencia de sus compañeros", añadió.