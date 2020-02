Se incendió un edificio vecino a una estación de servicio en el Puerto

Un incendio se desató esta tarde en un edificio vecino a una estación de servicio en el Puerto, lo que causó alarma y alerta en los vecinos de la zona dada la cercanía con los depósitos de combustibles.

De acuerdo con lo informado por fuentes cercanas, las llamas habría comenzado cerca de las 16.30 en la zona del techo de la edificación, ubicada en la esquina de Avenida de los Trabajadores y Juan B. Justo. Si bien el fuego revestía un peligro inminente por la posibilidad de reacción con los hidrocarburos, el rápido accionar de los bomberos permitió su control.

Personal del cuartel del Puerto se acercó rápidamente al lugar para realizar las tareas correspondientes, constatando que no hubo grandes daños estructurales ni heridos. Dado que el fuego no tenía gran magnitud, no se precisó ayuda de otro cuartel.

Todavía se desconoce las razones por las cuales comenzó el foco ígneo.