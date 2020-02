Un Chalchalero cerró una noche a puro folclore en Espacio Clarín

Luego de la mañana habitual de todos los martes en la que se desarrolló una clase de pintura, por la tarde aparecieron las charlas abiertas y los artistas. Y entre ellos, la presencia estelar de Pancho Figueroa.

Con Los Chalchareros cantó durante 37 años y en los últimos 24, desde la muerte de Ernesto Cabeza, con gran orgullo, pasó a ser la primera voz y primera guitarra del conjunto, haciendo los arreglos y punteos que dejó Ernesto.

En 1998 la agrupación folclórica cumplió 50 años festejando esa fecha con giras y recitales por Europa, Estados Unidos, Latinoamérica y todo nuestro país.

En 2002 decidieron como conjunto, dejar de cantar fueron 24 recitales de despedida en Teatro Coliseo de Buenos Aires y una gira por todo el país, para luego volver a recorrer el mundo y culminar la gran despedida en Salta con grandes festejos el 16 de junio de 2002.

Como solista presentó dos discos y este martes engalanó la noche en la que previamente se presentaron Gus Palavecino y el grupo femenino Atemporal.

Antes de subir al escenario, Figueroa dialogó con El Marplatense y expresó: “me parece una actitud fenomenal de Clarín, sobre todo para los folcloristas que tratamos de promocionar nuestra música, que está muy menospreciada. Lamentablemente, muchas veces no queremos lo nuestro, sino lo del exterior y es lo que pasa con nuestro folclore que está un poco contaminado. Pero yo sigo luchando por conservar las raíces. La vida de Los Chalchaleros fue en base a esto, contra nuestras historias, nuestras costumbres y nuestros paisajes”.

“Ojalá hubieran sido 10 años, así ganaba más guita. Fue un año y un par de meses por los escenarios que recorrimos durante nuestra carrera”, contó entre risas sobre la famosa frase “más despedidas que Los Chalchaleros”.

Y sobre el repertorio preparado confesó: “Vamos a cantar canciones de Los Chalchaleros que más le gustan a la gente. Porque cuando empecé a cantar solo, hice muchas, pero ninguna del grupo y cada vez que me presentaba, la gente me cuestionaba por qué no cantaba esta o la otra. Y la gente tiene la razón”.

“Yo me crié escuchando Los Chalchaleros, después por esas cosas de la vida integré el grupo y canté con ellos. Y hoy sigo cantando como Chalchalero porque fue la única manera que aprendí a cambiar, ¿para qué voy a cambiar?”, cerró Pancho Figueroa.

LAS CHARLAS

En primer término, se presentó José Luis Espert en una charla moderada por Luis Rosales, titulada “Actualidad y futuro del país”. Mientras que luego hubo lugar para la jornada de “Mamás felices”.