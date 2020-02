Cancelaron el Mobile World Congress en Barcelona por la crisis del coronavirus

El consejo de la GSMA, ente directivo del grupo que organiza el Mobile World Congress (MWC), anunció este miércoles la cancelación del evento a causa del Coronavirus. Estaba programado a partir del 24 de este mes y hasta el 27, en la ciudad española de Barcelona.

"Se ha anulado el MWC Barcelona 2020 porque la preocupación mundial sobre la epidemia del coronavirus, la preocupación sobre los viajes y otras circunstancias hacen imposible la organización”, indicó el GSMA en un comunicado.

La decisión llega luego de que varias de las principales empresas de telefonía anunciaran que no asistirían al evento. Entre las que lo hicieron el martes se contaron Facebook, Intel Corp., Cisco y MediaTek Inc, mientras que Ericsson AB, Sony Corp. y LG Electronics Inc. e Intel ya lo habían hecho anteriormente, pese a que tanto la organización como las autoridades de la ciudad habían asegurado que no existían riesgos sanitarios para su celebración.

El GSMA, compuesto por los 26 representantes de las principales operadores de telecomunicaciones del mundo, había sido reacia a cancelar el evento: anunció distintas medidas de higiene que se hicieron más estrictas con el avance de los días. Inicialmente, desaconsejó los apretones de manos, anunció la introducción de escáneres de temperatura corporal y el cambio de micrófonos en forma regular, y culminó con una prohibición de asistir a aquellos visitantes que hubieran estado en China -epicentro del brote- en los 14 días previos a su visita.

Para la industria móvil en su totalidad se suponía que el MWC 2020 serviría como plataforma de lanzamiento de productos y servicios inalámbricos de quinta generación para el público masivo.

Comunmente conocido como 5G, el servicio es uno de los focos de tensión diplomática más saliente a nivel global. La empresa china Huawei se ha puesto a la vanguardia de su desarrollo, algo que ha generado aprensión en otros países, especialmente Estados Unidos, que ha llamado la atención sobre la injerencia que el régimen de Beijing tiene sobre su directorio, el cual compone. Por ley, las empresas chinas tienen la obligación de respaldar al Partido Comunista Chino con la información que requiera. Estos datos, en una corporación tecnológica como Huawei podría incluir datos sensibles de gobiernos y de usuarios en caso de que se quede con las redes de 5G.

El MWC es el pináculo de la agenda anual de la industria móvil. Allí, las principales empresas e teléfonos inteligentes y redes, desde Huawei Technologies Co. a Samsung Electronics Co., exhiben sus artículos y lanzan nuevos productos. Grandes contingentes nacionales desde Turquía hasta Corea del Sur asisten a la feria para impulsar las negociaciones y las inversiones internas.

Según consignó El País, la cancelación representará una pérdida de 500 millones de euros para los participantes. Y anticipó una batalla legal para determinar si será GSMA o las empresas quienes se harán cargo de los gastos, debido a que el seguro contratado para el evento no contempla epidemias.

La propagación mundial del coronavirus ha diezmado diversas conferencias, como el espectáculo aéreo anual de Singapur, que perdió decenas de asistentes corporativos, pero siguió adelante según lo previsto a menor escala.

En China, la lista es mucho más larga y afectó principalmente eventos deportivos: el Gran Premio -cuarta fecha del calendario de la Fórmula 1-; el campeonato mundial de atletismo bajo techo en Nanjing; las primeras carreras de la Copa Mundial de esquí; y los juegos de la Pro League de Hockey son algunos de ellos. Además, torneos clasificatorios para los Juegos Olímpicos de fútbol, baloncesto y boxeo que se habían programado en febrero se estaban trasladando a otros países. Y considerando que quedan poco más de 160 días para la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio, las autoridades del evento se han puesto en alerta.

El número de muertos por el virus COVID-19, conocido como coronavirus, alcanzó este miércoles los 1.110 en China, con 94 nuevas víctimas registradas en la jornada anterior en la provincia de Hubei, epicentro de la epidemia, de acuerdo al último saldo oficial. De acuerdo con las autoridades sanitarias chinas, se registraron también 1.638 nuevos casos confirmados de contagio, y con ello el número total de personas contaminadas en todo el país ya supera los 44.200.

Ha habido dos fatalidades fuera de China. Una en Hong Kong y otra en Filipinas, donde, no obstante, la persona fallecida era un ciudadano chino que había estado en Hubei.

Autoridades chinas creen que el coronavirus alcanzará su punto máximo este mes y fundamentaron su postura a partir de cifras que mostraron el menor número de infecciones desde finales de enero. El principal asesor médico de China sobre el brote, Zhong Nanshan, dijo que el número de nuevos casos estaba disminuyendo en algunas provincias, y pronosticó que la epidemia alcanzaría su punto álgido este mes. “Espero que este brote o estos acontecimientos terminen en abril”.

No obstante, la Organización Mundial de la Salud consideró que “es demasiado prematuro” para realizar esa aserción. Más allá de las estimaciones, la organización indicó el martes que hay “una posibilidad realista de parar” la propagación del coronavirus si se realizan inversiones de forma coordenada. “Si invertimos ahora (...) tenemos una posibilidad realista de parar esta epidemia”, señaló el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una conferencia de prensa en Ginebra, Suiza.

Unos 400 científicos de todo el mundo comenzaron el martes una reunión de dos días de duración en esa ciudad suiza bajo los auspicios de la OMS, con el objetivo de intensificar la lucha contra esta nueva enfermedad.

El nuevo coronavirus pasó ser identificado somo COVID-19 para que sea “fácil de pronunciar”, y sin que sea una referencia “estigmatizante” para un país o población en particular, subrayó Ghebreyesus. El director general de la OMS explicó que “co” significa “corona”, “vi” para “virus” y "d" para “enfermedad” (disease, en inglés). La cifra 19 alude al año en que apareció (2019).