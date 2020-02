Choferes del Libertador en alerta: no habría colectivos desde las 15

Trabajadores de El Libertador amenazaron con una retención de tareas por tiempo indeterminado para este miércoles a partir de las 15.01, si no depositan el salario que se les adeuda desde hace meses. Si bien la UTA todavía no se manifestó al respecto, los trabajadores no descartan que se sumen los demás choferes de otras empresas.

Guillermo Demiguel, trabajador de El Libertador, habló con EL MARPLATENSE y explicó que piden el pago del "dinero adeudado" y aseguró que "no es nada raro" su el reclamo.

"Acordamos con el sindicado que si este miércoles a las 15.01 no está depositada la plata, vamos a tomar la medida de fuerza. Será una retención de tareas para que se nos pague lo que se nos debe. No queremos hacer lío, no hacemos vandalismo. Somos 77 compañeros de El Libertador que hicimos los pasos legales como nos pidió el gremio y no llegamos a la solución", detalló Demiguel.

En este sentido, manifestó que piden la "dignidad" de sus familias. "Tenemos cuentas, deudas, muchos pagamos alquiler y este mes se nos complicó. Nuestro sueldo es el mismo de siempre y hace años que no se nos tira un centro. No pedimos nada extraña. Queremos dignidad salarial", concluyó.