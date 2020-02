Torres y Liva: los trabajadores amenazan con tomar el Ministerio de Trabajo

Luego de que este martes trabajadores de la distribuidora Torres y Liva y dirigentes del Sindicato de Empleados de Comercio realizaran una protesta frente a la sede local del Ministerio de Trabajo de la Provincia, este miércoles el reclamo continuará y podría profundizarse.

Así lo aseguró el secretario general del Sindicato, Darío Zunda, quien adelantó que si no consiguen una respuesta para este mediodía entonces tomarán el Ministerio de Trabajo por tiempo indeterminado.

"El resultado de nuestro reclamo no fue lo que esperábamos, no hay una autoridad que habilite la firma que necesitamos para lograr la legalización de los retiros voluntarios y el cobro de la ultima quincena de diciembre, que todavía no fue paga", comenzó.

De acuerdo con lo expresado, el acuerdo estaría listo, pero "no aparece la firma del Estado". "Nos resulta sorpresivo, estamos a la espera porque la gente necesita cobrar de forma urgente la indemnización y el cobro de diciembre, pero esto está trabado porque falta la firma del Ministerio", explicó Zunda.

Los trabajadores llevarían al menos 10 días esperando a la autoridad, con el dinero y los papeles "ya listos". "Pasó un tiempo prudencial, pero hay gente que necesita comer y el propio ministerio nos imposibilita cobrar", agregó.

Por lo tanto, la decisión de tomar el lugar ya estaría tomada. El límite de tiempo de espera será el mediodía. "Si no llega mañana vamos a tomar el Ministerio de Trabajo y a exigir la presencia de la ministra, no nos queda otra manera de protestar", sentenció.

"Acá no hay nada raro, la gente va a cobrar lo que le corresponde, pero necesitamos que se pongan las pilas y habiliten las firmas para tener los pagos urgentes", concluyó.