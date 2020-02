Protesta de guardavidas: ofrecen el servicio pero no cobran hace tres meses

Los guardavidas nucleados en la Mutual de Guardavidas realizaron este viernes una manifestación "pacífica" en la plazoleta Almirante Brown ya que hace tres meses que no perciben su salario correspondiente. El lunes se reunirán con el intendente, Guillermo Montenegro.

"Somos trabajadores que prestamos servicio para el Municipio hace más de 25 años, dentro de la Asociación Mutual de Guardavidas. El año pasado el intendente Arroyo cortó el contrato que históricamente manteníamos con el municipio y el Ministerio de Seguridad, entendiendo que es necesaria la prestación de nuestro servicio, nos contrató directamente para el verano 2018/2019. Este año, el actual intendente, nos indicó que fuéramos a buscar otra vez el contrato con la Provincia y así lo hicimos, empezando a prestar servicio a partir del primero de noviembre en las playas públicas del centro y el sur de la ciudad", detalló Ignacio Mastrángelo, secretario general del Gremio.

Sin embargo, "ese contrato aún no se concretó, porque estamos atravesados por el cambio de autoridades" y "los sueldos no los hemos cobrado, salvo que de mano de la buena voluntad del intendente Montenegro, pudimos cobrar a través de un subsidio que se dio por un decreto en noviembre del 2019".

"El Municipio por un lado reconoce que somos necesarios y no estamos sobrando en el operativo de ninguna forma, por lo que nos encontramos visibilizando nuestro problema, haciendo saber cuáles son las circunstancias que para nosotros son muy apretadas, porque no llegamos a fin de mes, no tenemos obra social y lo más angustiante es que no sabemos sobre nuestro futuro laboral", añadió el referente.

Como "salidas" a esta situación, Mastrangeló indicó: "Hay varias, una de ellas puede ser una licitación, otra una municipalización. El lunes tenemos una reunión con el Intendente. Hemos sido pacientes y durante toda la temporada hemos tratado de no generar rispideces, pero ya no se aguanta más".