El puerto de Mar del Plata tiene previsto recibir más cruceros en los próximos meses 

En el marco de la llegada del crucero Hamburg, con capacidad para 300 pasajeros, al puerto de Mar del Plata, el presidente del Consorcio Portuario Regional Martín Merlini aseguró que está estipulada la llegada de más embarcaciones similares durante los próximos meses.

En diálogo con El Marplatense, Merlini expresó: "Este tipo de empresas que se dedican al tránsito de pasajeros hacen reservas de muelles con mucha anticipación y, en nuestro caso, nos solicitaron reservas para diciembre y enero del año que viene".

"Estamos contentos porque esto es un trabajo que llevó varios meses, las naves que hacen recorridos por los puertos de todo el mundo tienen un criterio con el que se manejan, que incluye mucho tiempo para los servicios, para los giros que realizan en el puerto", continuó. De acuerdo con lo considerado por el representante, el muelle local está en condiciones de acomodar a los barcos.

De acuerdo con lo comentado, si bien existen ciertas limitaciones propias de "eslora y capacidad", se está "en plena capacidad" para recibir los buques. "Podemos darle al turista el confort, la facilidad y los servicios que necesiten", dijo.

Al ser consultado sobre la construcción de la terminal de cruceros, que finalmente no fue puesta en actividad, expresó: "El Puerto de Mar del Plata está dispuesto a recibir este tipo de embarcaciones y cualquier otro que favorezca el desarrollo local, los cruceros no necesitan terminal de cruceros para ser recibidos". "Mar del Plata tiene la estructura para eso, lamentablemente por administraciones anteriores no se generó para recibirlos", agregó.

A modo de conclusión, Merlini celebró el trabajo que se generaría con estas nuevas embarcaciones. "Genera trabajo y actividad a operadores, a todo tipo de empleado y sector del puerto", terminó.