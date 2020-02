La Fanfarria del Capitán, la banda argentina con encanto nómade que llegó a Europa

Por Stephanie Barrientos

La Fanfarria del Capitán es el nombre con el cual se presentan, instrumentos en mano y el calor del público todavía sobre sus pieles. Se trata de una banda argentina reconocida por su estilo musical variado, libre, por su mezcla del rock con los ritmos latinos, de los balcanes. Su particular personalidad y su espíritu fue lo que llevó a la agrupación a los oídos internacionales, marcando lo que sería su futuro profesional y artístico.

En diálogo con El Marplatense, Valeria Velásquez, Victoria Cornejo, Federico Sánchez y Jerónimo Cassagne recuerdan qué es lo que pasó aquel 2011 cuando conocieron lo que sería uno de sus mayores éxitos, aunque todavía no lo sabían. Ese éxito se llamaba "Bella Ciao"

El himno de Bella Ciao

Bella ciao es el nombre de una canción que fue elevada como emblema de la resistencia partisana italiana durante los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Reza lo siguiente:

Ese himno fue tomado como emblema por la banda, gracias a la conexión inmediata que sintieron. "La canción fue mágica, la conocimos en nuestra gira europea, grabamos dos versiones en dos discos y luego un videoclip", cuenta Victoria.

Precisamente, fue ese videoclip los llevó, como un pasaje directo, a los oídos del director de la exitosa serie "La Casa de Papel", poco antes de que estrenara su nueva temporada. "A él le encantó, le gustó tanto que la introdujo en el guión, por eso fuimos a Madrid a grabar y participamos del rodaje", expresa.

El mundo del cine, muy diferente al que estaban acostumbrados, significó un momento clave para la banda. "Había más de 200 personas trabajando, dirigiéndote, habías grúas, fue una experiencia inolvidable para nosotros y nos abrió muchísimas puertas", sigue Victoria, mientras el resto de la banda asiente a modo de acuerdo.

Alex Pina, el director, no solo utilizó la canción, sino que los metió directamente dentro de la narrativa, como parte de la banda de Helsinki.

Una canción sobre la libertad parecía ser el complemento perfecto para una banda que se autodefine como "Los nómadas argentinos". "Estamos muy contentos por todo lo que nos ha regalado esta canción, por todo lo que significa, nosotros nos definimos como la resistencia de la música, esto es lo que hacemos con tanto amor", considera la artista. El himno de Bella Ciao circuló con fuerza por el mercado europeo y luego los trajo de vuelta a la Argentina.

Espacio Clarín, sigue la gira

En el marco de esa vuelta, la banda se presentó dos veces en el escenario de Espacio Clarín. La primera, dio un show bajo la lluvia el jueves 13. La segunda fue este sábado 15. "La pasamos muy bien, nos divertimos un montón, este lugar es increíble y nos da la posibilidad de difundir lo que hacemos", comenta la banda.

Este verano harán giras por el país y la Costa Atlántica, para presentar su quinto disco "Magias de hoy", que comenzaron a lanzar el año pasado. "Ya salieron cuatro temas, el mes que viene sale otra, porque queremos darle un lugar a cada canción para que se escuche", explicó Victoria, para luego comentar que este 2020 seguirán con su estilo nómada. "En junio saldrá nuestra gira europea, vamos a España, a Inglaterra, Alemania, Eslobenia, Italia y Holanda", enumera.

Sin embargo, a pesar de la popularidad que tienen en el exterior, los músicos mantienen una relación sentimental con su país de origen. "Nos encanta, es fascinante y el público de acá nos entiende el mensaje y la letra desde otro lugar", concluyen.

