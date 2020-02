Sol Cabrera: "La música es para todos, es resonar de inconsciente en inconsciente"

La reconocida voz argentina Sol Cabrera, se presentó este sábado en Espacio Clarín y expresó las sensaciones de llegar al "Lugar de los Artistas": "Quiero compartir mi música, que haya un espacio para promover a los artistas nuevos es muy bueno. Estoy hace 21 años en la música, tengo dos álbumes, 'Recién empieza' y 'Simple'. Es una mezcla de estilos, jazz, soul, funk, pop, y hasta rock nacional. fusionado en mi idioma, en argentino con lunfardo".

"Para un artista independiente hacer un disco en el cual también fui productora artística, ejecutiva arregladora, se hace difícil a veces poder mantenerlo, no es sustentable. Así que estoy muy feliz de estar acá y seguir promoviendo mi música", agregó.

Al ser consultada sobre su actualidad y momento en la carrera analizó: "Me encuentro en un lugar de agradecer, aceptar y compartir. Comencé a los 8 años con el piano, fue un camino de exploración de plantearme muchas cosas" y continuó: "Tenía problemas vocales para la adolescencia, ver porque me quedaba sin voz y eso me llevo a estudiar musicoterapia. Ahora soy licenciada en musicoterapia, atiendo a pacientes con discapacidad".

"La música es música para todos, uno puede conectar y conmover a otros. Resonar de inconsciente en inconsciente. Por ahí otra persona no conoce tus letras, tu música, tu idioma, pero en algún lugar resuena y genera algo. No hay música para minitas, o tipos, o lo que sea, la música es para todos. Es más, algunos de mis pacientes, tienen autismo, son grandes y conectan con música para niños, y no está mal".

Así, la cantante que suele compartir escenario con Déborah Dixon cerró la nota y subió al escenario para terminar de ultimar detalles en la previa a un gran show en Espacio Clarín.