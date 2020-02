Círculo sumó un buen punto en Viedma

Fue una parada brava, que pudo ganar y que pudo perder. Lo segundo, porque llegó empatado y con un hombre menos al tramo final del partido, pero Sol de Mayo no hizo méritos suficientes para quedarse con los tres puntos. Y se pudo volver con los tres puntos porque se fue en ventaja al descanso y tenía controlado el juego. En definitiva, Círculo regresa de Viedma con un 1 a 1 que tiene un buen sabor, porque le permite cortar la racha de dos derrotas consecutivas y para mantener la diferencia con el último en la tabla de la Zona Sur.

El comienzo fue entretenido y parejo, con una situación por lado para demostrar que iba a ser de ida y vuelta. Cuando la gente se estaba acomodando en la cancha, Juan Elordi metió una volea de media vuelta que se estrelló en el travesaño y la respuesta llegó en el pie de Enzo Astiz que intentó con una buena definición, combeada, que se fue apenas por encima del ángulo de Bangardino. El local tenía más la pelota, pero la visita era más incisiva a la hora de atacar. Los de Valdebenito inquietaron con una pelota parada y el "Papero" casi abre la cuenta con un disparo de Ever Ullúa que se perdió cerca. El exCadetes era una de las principales cartas ofensivas del equipo de Alexis Matteo.

Llegando a la media hora, apareció Francisco Leonardo, que venía sin mucha participación en el juego, pero hizo gala de su pegada, esta vez de derecha, enganchó hacia dentro y sacó un remate bárbaro que bajó atrás de la estirada de Bangardino y selló el 1 a 0. Golpeado, Sol de Mayo salió en búsqueda de la igualdad antes de finalizar la primera etapa, pero las aproximaciones teminaron en buenas respuestas de Sergio Del Curto.

Valdebenito metió mano en el descanso y puso a Héctor Morales por Olivera. Sin embargo, casi lo madruga Fredes con un remate que obligó una buena respuesta de Bangardino. Pero a los 5', llegó la igualdad. Fernando Valdebenito se hizo cargo de un tiro libre y la colgó del ángulo de Del Curto que se estiró y nada pudo hacer. Le costó volver al "Papero" al juego y el "albiceleste" quería aprovechar el momento para pasar a ganarlo. En una pelota parada, un cabezazo al techo del arco reanimó a Círculo y el juego se volvió a emparejar.

Los dos técnicos buscaron aire fresco con los cambios, porque no pasaba nada. Apenas un remate de Reyes que controló bien Del Curto, era demasiado poco para dos equipos necesitados. Estaban cansados y las situaciones no abundaban. Un buen control y definición de Enzo Astiz pudo darle la victoria a Círculo, pero hasta el final no pasó nada más. Sol de Mayo con la obligación, incluso un hombre más casi un cuarto de hora por la expulsión de Gastón García, no tuvo argumentos ni claridad para ir por el segundo, el "Papero" entendió lo que valía el punto y lo sostuvo con autoridad y solidez, para regresar a Otamendi con un empate que sirve, que le permite mantener la diferencia con el último de la tabla y para cortar la racha de dos derrotas consecutivas.

Círculo Deportivo (1): Sergio Del Curto; Bruno Vedda, Bruno Cabrera, Gastón García y Sebastián Corti; Lucas Rancic; Leonardo Fredes, Martín Prado, Francisco Leonardo y Ever Ullúa; Enzo Astiz. DT: Alexis Matteo.

Sol de Mayo (Viedma) (1): Pablo Bangardino; Cristian Añazco, Lautaro Brienzo, Matías Kucich y Juan Elordi; Iván Caravaca; Fernando De La Fuente, Leonardo Morales y Matías Olivera; Alberto Reyes y Fernando Valdebenito. DT: Adán Valdebenito.

Goles: PT 27' Leonardo (CD); ST 5' Valdebenito (SdM).

Cambios: ST 0' Héctor Morales por Olivera, 21' Matías Ponce por L.Morales y 36' Ricardo Dichiara por Añazco, en Sol de Mayo. A los 21' Matías Atlante por Rancic, 36' Joaquín Solaberrieta por Fredes y 45' Mauricio Di Martino por Astiz, en Círculo.

Incidencias: ST 33' expulsado García (CD)

Árbitro: Luciano Julio. Estadio: "Albiceleste"