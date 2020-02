Daniela Herrero presentó sus últimos trabajos en un gran jueves musical

Una gran jornada se vivió este jueves en Espacio Clarín, donde predominó la expresión musical con la participación de Fabricio Bordolini y su rap, Daniel Herrero y Viralisados, tributo a Virus; además Lorena Marino dio una charla sobre Liderazgo Colaborativo.

Luego del momento del rap, Daniela Herrero puso todo su talento y dulzura sobre el escenario, con un show acústico en el que repasó canciones propias y tributos a grandes artistas de la música nacional como Charly García y Fito Páez.

Antes de salir a escena, Herrero contó sobre el 2020 y sus proyectos, en los que tiene en vista editar un nuevo material a partir de canciones como “Raíz” e “Iluminarte”. “Raíz es una hermosa canción que habla del abuso de las redes sociales, me gusta hablar de cosas que me ocupan. Hicimos el video y el 28 sale “Iluminarte” es una producción bastante distinta a “Raíz” con mucha tecnología y ayer me entregaron el master, grabamos las voces y es con un invitado que todavía no puedo decir. Es un musico que me ha influenciado a lo largo de todos estos años desde el género rock canción. Son anticipos de un disco que sale este año”, manifestó la compositora.

En cuanto a esta nueva forma de presentar canciones y formar un disco, dijo que “son canciones sueltas, algo que nunca había hecho y me estoy adaptando a esta nueva forma de desarrollar un disco. Lo estoy disfrutando un montón y el enfoque es mucha más profundo. En cambio, armar un disco te lleva un año y medio y cuando lo sacás estás agotado”.

Y a la hora de su faceta como compositora y productora, destacó que “las canciones son compuestas por mí en letra y música, y ahora estoy trabajando con un productor para delegar un poco esa parte. La esencia de la canción no se toca, de todas maneras. El otro día recibí el material de la hija de un amigo de la familia y tiene una gran voz. Me mandó una canción y la voy a producir, lo que sería la primera vez”.

LA JORNADA COMPLETA

Espacio Clarín abrió el jueves para todo público y de manera gratuita con una charla de Lorena Marino sobre liderazgo colaborativo. A las 19, el rap tuvo su gran momento con Federico Bordolini. En tanto, tras la presentación de Daniela Herrero, la noche finalizó con la notable actuación de Viralisados, en tributo a Virus.

Viralisados recorrió los grandes éxitos de lo que fue Virus, la banda que rompió el tabú del pop en nuestro país. Pero la propuesta trasciende el tributo y se impone una nueva opción dentro del rock nacional con canciones propias. Liderada por Mario Serra, baterista original de Virus, y Federico Moura el sobrino de los Moura, son una apuesta tan transgresora como prometedora.