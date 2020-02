Exclusivo: los audios de las denuncias de coima en calle Rivadavia

El Gobierno de Guillermo Montenegro inició un sumario administrativo contra un agente municipal por presuntos pedidos a artistas de la calle Rivadavia en el microcentro marplatense. Antes del inicio del verano, tal como lo estipula la Ordenanza 21.260, arranca la peatonalización de dicha arteria desde Buenos Aires hasta San Luis hasta el último día de febrero en el horario de 19 a 2.

De acuerdo a la reciente resolución 235, el secretario de Gobierno, Santiago Bonifatti, detalló que un antiguo artista de la peatonal denunció a un inspector perteneciente al departamento operativo de la Dirección General de Inspección General por "pedir dinero para permitirles ejercer actividades en la Peatonal Rivadavia, durante la temporada".

En el expediente, se agregaron mensajes de WhatsApp entre el artista, nombrado como el “Mago” y el funcionario, autoreferenciado como “Raúl”, denunciado por presuntos actos de corrupción. El Marplatense también tuvo acceso a los audios que dieron lugar al sumario.

“Hay que ir piloteándolo eso. Estaría bueno agarrarla antes de enero porque ahora supuestamente se va a poner todos los días y después aparecieron las negras ya, está lleno. Así que hay que ingeniárselas para encararlas y ponerle el precio ya a ellas. Hay una que es la hermana de Isa, la hermana del senegalés que está enfrente a Dino. A esa le dijo Luis que se vaya a Rivadavia porque está trabajando con el hermano y está muy alevoso. No sé si la vamos a poder agarrar para meterla en la diaria porque corremos riesgo de que se enteren. Hay que agarrar a las otras, que son haitianas o africanas que llegan en estos días para trabajar en Rivadavia o San Martín. Hay que ver quién las maneja porque vienen con padrino o madrina y negociar para hacerle un número a cada una”, se escucha en la comunicación grabada por el “Mago”, nombrando a las mujeres que habitualmente hacen trenzas en Rivadavia.

Pero el audio más claro e incriminatorio, en el que se menciona literalmente el pedido de dinero, es el siguiente: “Había pensado que hay mucha cantidad la que se puede hacer. No era la idea inicialmente porque eran los cuatro y dos, pero viendo como se está dando todo habría que abrir un poco el mercado. Yo decía una diaria de 300”.

Y profundiza: “Lo que pasa es que hay que juntar diez para la que me piden. Y lo que sobra todo para vos, así que fíjate. Caro el otro día me paró en la peatonal y me dijo “¿Raúl no sabés si van a dar permisos para la venta de globos?”, y le dije que está medio áspero todo porque la gente nueva que entró quiere poner orden y chau las trenzas, chau los globos. Le dije así porque es conocida de “Walter”. Si es ella la que te tiró de hacerlo por izquierda, está bueno. Decile que tenés un contacto en Cultura no en Inspección y que hicieron como una cooperativa y tiene que pagar la diaria. Entre 300 y 500 lo pueden pagar tranquilamente, no es mucha plata, porque la hacen. Abel con los globos es infernal lo que vende, igual Carolina. Por eso están tratando de poner otro puestito porque saben que le sirve. Después, cuando vengan las africanas, hay que darles en la nuca. Hablar y pedir 350 a ellas porque son muchas y la venta de globos 500 directamente. Un globo de mierda lo cobran 200 mangos, así que deben vender ciento y pico en un mes de verano”.