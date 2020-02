Clausuran varias despensas y un restaurante por no contar con licencias oficiales

Así lo informó el Departamento del Registro comercial para la comercialización de bebidas alcohólicas. El local de comidas, ubicado en Corrientes al 1800, no solo no contaba con los papeles correspondientes, si no que tenía copias apócrifas. Además, se infraccionaron locales de nocturnidad.