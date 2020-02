¿Es tan diferente lo que está haciendo este gobierno con lo que quería y no pudo hacer Macri?

"Estoy contentísimo de volver a Mar del Plata. Me prometieron que me iban a hacer ver el teatro Tronador, que me dijeron que está magnífico. Me gusta que la ciudad apueste al futuro, sea pujante", expresó Luis Majul en el programa "Minuto a Minuto" que se emite por CNN Radio Argentina en Mar del Plata (FM 88.3).

El periodista anticipó algunos temas referidos a la charla que brindará este domingo a las 19.30 en Espacio Clarín."Hablaremos básicamente de los dilemas de la Argentina que son un poco los dilemas del presidente sobre cómo salir de esta Argentina estancada, ambigua y sobreinterpretada. Es que si uno analiza desde el lugar de los que votaron contra este gobierno te van a decir que no arranca, que no tienen proyectos; y si se lo hace desde el lado de los referentes de este gobierno, se habla de virtuosismo", dijo Majul.

Y analizó: "Creo que en el medio hay cuestiones interesantes para analizar como la postura del Fondo Monetario Internacional en favor de este gobierno. Si fuera un humorista te diría que se peronizó el FMI porque planteó la idea de que no hay que profundizar un nuevo ajuste para equilibrar las cuentas y le tiró la mochila a los empresarios con una quita".

"También hay una contradicción dialéctica en lo que está haciendo el gobierno y lo que presenta como lo que está haciendo. Por ejemplo con el sistema jubilatorio, esa formula por la que tiraron toneladas de piedras en la plaza del Congreso diciendo que Macri era un tacaño y se había comido tres meses de aumento a los jubilados; y es la misma fórmula que Alberto Fernández dice que cumplirla es una locura y que de un saque elimina la movilidad que se va a transformar en juicios", continuó el periodista.

Asimismo, Luis Majul planteó dos interrogantes. "Depende la perspectiva que uno tenga es un ajuste en el sistema jubilatorio. Desde otro punto de vista es un ajusto necesario e imprescindible, sino las cuentas no cierran. Desde donde vos te pares, vas a ver una realidad diferente. ¿Es tan diferente lo que está haciendo el gobierno de Alberto Fernández con lo que quería y no pudo hacer Macri? A mí me parece que no", destacó en principio.

Y luego puntualizó: "El principal dato de los últimos días es que bajó notablemente la aceleración de los aumentos, pero no sé a qué costos. La inflación de febrero dicen que va a ser menor que el de enero, pero cuanto tiempo van a mantener las tarifas se preguntan los economistas. Lo real y concreto es que la Argentina está muy complicada desde el punto de vista económico".

