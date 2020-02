Federico Rettori, el marplatense testigo clave contra la Fundación Messi

El marplatense Federico Rettori denunció a Messi, a su padre y a su hermano Rodrigo por delitos fiscales y contables, blanqueo y estafa por la gestión de su fundación que "aparece más como un mecanismo para evitar el pago de impuestos" que como un organismo "destinado a ser útil socialmente".

El ex empleado, que colaboró con la Fundación entre agosto de 2014 y junio de 2015, denunció que Messi y su padre desviaron supuestamente fondos a una empresa pantalla, Hanns Enterprises Ltd., "registrada en la misma dirección y con el mismo titular que otra sociedad perteneciente al sr. Messi". Asimismo, señaló aunque la fundación se constituyó en 2007 no se inscribió en el registro hasta siete años después.

Rettori mantiene que sus gestores no declararon a Hacienda los "ingresos multimillonarios obtenidos por los convenios" firmados con diversas empresas. Igualmente, reclama que se investiguen los “elevados importes” que habría recibido la delegación argentina de la Fundación “que no han sido declarados ni en España ni en Argentina”. Messi tiene abierta otra causa en Argentina por falsificación documental en la que el juez argentino reclamó al Barça posibles transferencias o donaciones efectuadas a la fundación del jugador.

Actualmente, Rettori fue citado a declarar como testigo clave y en conversación con el programa "Minuto a Minuto" que se emite por CNN Radio Argentina (FM 88.3) contó los detalles y la instancia en la que se encuentran la causa en España y Argentina.

"En principio la jueza había cerrado la primera denuncia que hice, pero después a pedido de la fiscalía y a pedido de otras autoridades jurídicas, viendo las pruebas que presenté, decidieron reabrir la causa, decidiendo sumar a un grupo de abogados que representa los intereses del estado español. Se trata del grupo más fuerte en investigaciones que hay en España y ellos aparecen en las causas cuando ven que hay posibles delitos fiscales que dañan los intereses del Estado", comenzó el marplatense.

Y agregó: "El 17 de marzo tengo que estar en Madrid para declarar, con la intención de siempre teniendo en cuenta el tema de fondo, el cual está relacionado a que se investigue, que haya justicia, que se sepa la verdad y que no se usen mas las instituciones para desviar fondos y defraudar, cuando deberían estar para ayudar a la gente, que es lo mas importante".

"Detrás de todo esto, se está hablando de millones y millones de euros que tendrían que haber sido destinados a ayudar. Si eso se hubiese invertido en las comunidades Wichis, se hubiesen hecho cientos de pozos de agua por ejemplo", agregó Rettori.

Al ser consultado sobre como llegó a ser el denunciante en este caso "todo surge a raíz de que trabajé en la fundación Leo Messi, trabajando directamente con Jorge Messi en Rosario, donde estuve casi un año y me fui porque realmente no era lo que decían ser. No se invertía el dinero y cuando se está en la mesa chica, llega un punto donde es imposible continuar, o se mira para otro lado o uno es parte de eso y yo no quería ser parte de un fraude".

"Todo esto está notificado, personalmente le envié varios mail a Jorge Messi, diciéndole de que no se invertía la plata, que no se estaban haciendo las cosas bien y todos esos mails de ida y vuelta los tiene la justicia, por eso se abrió una investigación", avisó.

En referencia a cómo y por qué radicó las denuncias, el marplatense confió que "después de un tiempo me animé a denunciar, porque era la única manera de que esto se sepa y que las cosas cambien, porque el tema de fondo es que las ayudas lleguen a la gente y creo que un caso de esta magnitud, puede marcar un antes y un después, no solo en la Argentina sino en España y en el mundo".

En cuanto a la operatoria "básicamente se firmaron un montón de convenios por derechos de imagen de Leo Messi, a través de la fundación, pero ese dinero en vez de invertirse socialmente, que es la razón de ser de una fundación, se desviaba a otras cuentas y lugares. Eso lo descubrí mucho tiempo después gracias a la prensa internacional y eso fue lo que denuncie y que fue todo lo que avanzó en la Argentina, que fue muchísimo con el Juez Gustavo Meirovich y que posteriormente pasó al Juez Ariel Oscar Lijo y fue en ese momento donde se frenó todo".

Con respecto a lo que se ha demostrado hasta el momento en la justicia Argentina destacó que "en nueve años y medio nunca había presentado memorias y balances, no habiendo dado nunca registro de los movimientos de dinero y las inversiones. Se demostró después de un año de investigación del Juez Meirovich, que solamente se invirtieron en acciones sociales en Argentina, el 6% del dinero que entró a la fundación, del cual la mayor parte fue a fines privados y casi todo terminó en una constructora de Rosario, que se supone según lo investigado, sería también de Messi".

"Si esto llegara a pasar en España, o en otros países europeos, ya sería un escándalo, pero en Argentina desgraciadamente, está todo muy tapado, porque es Messi", se lamentó Rettori..

Asimismo detalló sobre la causa abierta y en curso en nuestro país: "Lo que ocurrió con la fundación en Argentina, también pasó en España y en este caso en una escala mayor, teniendo en cuenta que eran convenios mas importantes y eso es lo que ahora investigará la justicia en España, teniendo en cuenta que ya vio los indicios y vio que hay una investigación en Argentina que está muy avanzada, por eso mismo ya no hay vuelta atrás. La gente que sabe y me explica del tema, me dice que el Juez Lijo, no puede volver atrás porque lo que avanzó Meirovich fue muchísimo":

"También hay pagos en cuentas off shore, que ellos mismo reconocieron, por lo que la situación es complicada. Lo importante es que la gente entienda que yo en lo personal no tengo nada contra Messi, ni su familia, por lo que no es un tema personal. Yo soy un trabajador humanitario y una persona comprometida con el bien común", cerró el testigo clave en el juicio contra el futbolista argentino.