Surf Adaptado: los competidores argentinos buscan recursos para viajar al Mundial

Los deportistas argentinos de surf adaptado se preparan para participar el Mundial en California, Estados Unidos en marzo. Pero como pasa en muchos deportes, es todo a pulmón y autofinanciado por eso la proyección cuesta aún más. Además de estar enfocados en su preparación atlética, los deportistas tienen que estar buscando los recursos para solventar gastos de pasajes, traslados y alojamiento. Surfear obstáculos para competir y representar al país.

Los surfistas que ya tienen plaza confirmada son: Georgina Melatini, Nicolás Gallegos, Luciano Cruz Llosa, Pablo Martínez y Zoe Giannini. Queda una plaza disponible aún.

Por ejemplo, Zoe se dedica al deporte hace poco tiempo. “Hace cuatro meses comencé con el deporte. Desde adolescente quise hacerlo pero por temas económicos era difícil acceder. Me habían regalado una tabla hace mucho y estuve una temporada entera intentando meterme, pararme y no pude, solamente remaba”. Su idea de practicar surf estuvo siempre dando vueltas entre sus pensamientos. “Hace dos años tuve un acercamiento pero con tablas de sup. Incluso me compré un traje porque sabía que en algún momento lo iba a usar, y lo estrené en octubre” contó sonriente.

Esa mención de “estrenarlo en octubre” es porque el año pasado se desarrolló una fecha del torneo Nacional en Playa Grande en Mar del Plata y en ese contexto se realizaron clínicas de iniciación para los que querían probar y arrancar. “Ahí me acerqué, tomé la primera clase y nunca dejé”.

Intercala sus horas de entrenamiento con su profesión: Zoe es profesora en artes plásticas aunque también es una de sus pasiones porque pinta cuadros. “De chica pintaba como hobby, cuando entré a Bellas Artes a conocer la Facultad me atrapó y recordé todo lo que hacía de joven. No puedo vivir solamente de las artes plásticas porque es difícil pero si de la docencia, soy profe en un colegio primario”.

Zoe Giannini es discapacitada por eso compite en surf adaptado. Ella nació sin el brazo izquierdo. Sin embargo, como ella misma dice, se maneja y hace vida completamente normal. Dentro del deporte hay diferentes formas de asistir a los atletas dependiendo de la discapacidad de cada uno de ellos. En su caso, es categoría parado y no la pueden asistir. “Este es el primer deporte que me siento realmente cómoda. Si bien probé un poco de todo la natación fue lo que más hice. Este deporte siento que no lo llevan a lo convencional, cada uno puede buscar la manera de hacerlo y surfear la ola. Si bien tiene su reglamentación para respetar podes encontrar la manera de sentir, conectar, buscar la manera de hacerlo, arreglándote solo” comentó al surfista marplatense.

Su entrenador es Fernando Elichiribehety, un gran motor para incentivarla a participar de torneos a pesar del corto tiempo surfeando. “Nunca me imaginé todo lo que lograría en poco tiempo. Yo solamente quería aprender a surfear después lo demás vino solo. Lo hago divirtiéndome” dijo Giannini.

La quinta edición del Campeonato Mundial de surf adaptado (AmpSurf ISA World Para Surfing Championship 2020) se desarrollará en La Jolla, California, Estados Unidos del 11 al 15 de marzo. En una primera instancia, y como suele ser usual, estaba previsto para diciembre de 2019 pero la Asociación Internacional de Surf por cuestiones de agenda lo reprogramó para esta fecha.

Como hicimos mención, cada deportista debe autofinanciarse el viaje. Los entrenadores también formarán parte del viaje porque muchos deben asistir a sus atletas. “Cuesta mucho económicamente poder llegar, es todo un tema. Me encantaría participar porque se dio la oportunidad y no me la quiero perder más allá del resultado que salga” expresó Zoe.