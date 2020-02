A Círculo se le escaparon dos puntos en Otamendi

En un partido de ráfagas, en el que Círculo golpeó en el primer tiempo y Desamparados aprovechó un envión en el segundo, terminaron repartiendo puntos y empatando 2 a 2 en una tarde gris, con momentos de viento y lluvia en el "Guillermo Trama" que no espantaron a un buen marco de público que se refugió como pudo y brindó su apoyo al equipo de Alexis Matteo. Fredes y Astiz marcaron para el dueño de casa, mientras que Bruno Rodríguez, con sendos cabezazos, estampó la paridad para los sanjuaninos.

El arranque fue complicado para el "Papero" que no le pudo encontrar la vuelta al partido y a un rival que intentó aprovechar el viento para probar de media y larga distancia. Por esa vía, Desamparados estuvo cerca de abrir el marcador y convirtió en figura a Sergio Del Curto que descolgó de cada uno de sus ángulos un remate de Jofré y otro de Martínez. Recién después de cuarto de hora se adelantó el local y empezó a acercarse a Boiero con un disparo desviado de Pájaro y un buen cabezazo de Astiz que despejó el arquero. El trámite era más equilibrado, sin demasiadas situaciones, con un fuerte viento que cruzaba la cancha, algunos chaparrones y un clima que le quitaba naturalidad al juego.

Tan poco natural, como lo que sucedió en 6'. A los 35', la mejor jugada colectiva de Círculo en la tarde la empezó Vértiz por derecha, puso a correr a Ullúa que desequilibró, llegó al fondo y la "pinchó" al segundo palo para la entrada de Leonardo Fredes que se llenó el empeine derecho y abrió el marcador. Antes de que Desamparados pudiera superar ese impacto y hubiera tenido la chance de igualar con un cabezazo de Rodríguez que controló bien Del Curto, a los 41', volvió a pegar el local. Leonardo ejecutó una pelota parada, Enzo Astiz completó un muy buen segundo tiempo anticipando y metiendo el cabezazo lejos del alcance de Boiero para ir al descanso con una ventaja más amplia de lo que marcó el desarrollo.

En el comienzo del complemento, Círculo se mostró maduro y no permitió que el "Víbora" se lo llevara por delante. Sin embargo, cuando casi no inquietaba, encontró la fórmula perfecta para revertir la historia: la cabeza de Bruno Rodríguez. A los 17', una rosca perfecta de Jofré encontró un notable cabezazo del "gigante" albiverde para sellar el descuento y, dos minutos más tarde, luego de que Del Curto se luciera sacando del ángulo un muy buen remate de Sánchez, el "9" se volvió a agigantar en el área para meter un frentazo inatajable que dejó todo como al principio.

Se vivieron momentos de zozobra porque la visita estaba envalentonada y Círculo no lograba reaccionar. Un poco de firmeza local y conformismo de los de Godoy, volvió a equiparar las acciones y el juego se emparejó. Ya no abundaron las situaciones de gol hasta el cierre, pero las mejores ocasiones fueron para el dueño de casa. Una buena combinación tras un córner terminó con Corti en posición de gol pero un defensor se tiró y desvió el remate que se perdió por encima del arco. Cerca del cierre, Atlante recibió dentro del área y sacó una mediavuelta que otra vez se estrelló en el cuerpo de un jugador visitante para irse por el fondo y, del tiro de esquina, apareció Enzo Astiz en soledad y metió un frentazo/hombrazo que se fue apenas encima del ángulo izquierdo.

En los instantes finales, la expulsión de Montejano terminó de convencer a Desamparados que el empate le servía y cuidó la pelota lejos de su arco, el "Papero" no pudo llegar al tercero y terminaron repartiendo puntos. Un resultado que no estuvo mal por lo que fueron los 90 minutos, pero duele por la forma, por no haber podido sostener una ventaja de dos goles.

Síntesis

Círculo Deportivo (2): Sergio Del Curto; Nahuel Pájaro, Bruno Cabrera, Joaquín Solaberrieta y Sebastián Corti; Martín Prado; Enzo Vértiz, Leonardo Fredes, Francisco Leonardo y Ever Ullúa; Enzo Astiz. DT: Alexis Matteo.

Cambios: ST 24' Matías Atlante por Fredes y 34' Luciano Pérez por Prado.

Desamparados (San Juan) (2): Juan Martín Boiero; Pablo Aguilar, Horacio Balbuena, Nelson Ibarlucea y Facundo Torres; Pablo Jofré, Leandro De Muner, Emanuel Décimo y Ariel Sánchez; Nelson Martínez y Bruno Rodríguez. DT: Víctor Godoy.

Cambios: ST 13' Matías Montejano por De Muner, 30' Jonathan Lastra por Martínez y 34' Agustín Callejas por Sánchez.

Goles: PT 35' Fredes (CD) y 41' Astiz (CD); ST 17' y 19' Rodríguez (D)

Incidencias: ST 33' expulsado Montejano (D).

Árbitro: Santiago Ascenzi, de Escobar.

Estadio: "Guillermo Trama".