Corrupción en la calle Rivadavia: “Aplicaremos todo el rigor de la ley”, afirmó Bonifatti

Por Carlos Walker

Tal como reveló El Marplatense, el Ejecutivo comunal inició un sumario administrativo contra un agente municipal por presuntos pedidos de coimas a artistas de la calle Rivadavia en el microcentro marplatense.

Antes del inicio del verano, tal como lo estipula la ordenanza 21.260, arranca la peatonalización de dicha arteria desde Buenos Aires hasta San Luis hasta el último día de febrero en el horario de 19 a 2.

De acuerdo a la reciente resolución 235, a la cual tuvo acceso este medio, el secretario de Gobierno del municipio de General Pueyrredon, Santiago Bonifatti, detalló que un antiguo artista de la peatonal denunció a un inspector perteneciente al departamento operativo de la Dirección General de Inspección General por "pedir dinero para permitirles ejercer actividades en la Peatonal Rivadavia, durante la temporada".

En declaraciones a CNN Radio Argentina (Mar del Plata, FM 88.3), Bonifatti afirmó que “al momento de tomar conocimiento de todo esto, iniciamos inmediatamente el proceso de sumario administrativo”.

A continuación, el exconcejal manifestó que “me da mucha bronca esta situación. Esto es un desastre. Un disparate. Esto se hizo con total impunidad”. “Es una pésima señal de lo que quiere hacer el municipio. Este señor no nos representa”, recalcó.

Además, el funcionario de Guillermo Montenegro remarcó que “aplicaremos todo el rigor de la ley. La inconducta ya es grave. Buscaremos avanzar en una sanción municipal”. “Este empleado municipal ya no cumple funciones en la calle Rivadavia. No fue trasladado de dependencia pero no hace más operativos en Inspección General, no sale más a la calle”, detalló Bonifatti.

Asimismo, el secretario de Gobierno dijo que “ante estas situaciones, la orden el intendente es actuar con todo el rigor que nos permiten las ordenanzas y las leyes”. “En principio, el intendente quisiera echar a este empleado municipal. Quisiera que esta persona no pertenezca más a la planta del municipio. Para lograr esto, tendremos que avanzar en el sumario administrativo y ver si se concreta la cesantía”, sostuvo.

En el expediente del sumario administrativo, se agregaron mensajes de WhatsApp entre el artista, nombrado como el “Mago” y el funcionario, autoreferenciado como “Raúl”, denunciado por presuntos actos de corrupción.

El Marplatense también tuvo acceso exclusivo a los audios que dieron lugar al sumario. En ese contexto, el audio más claro e incriminatorio, en el que se menciona literalmente el pedido de dinero, es el siguiente: “Había pensado que hay mucha cantidad la que se puede hacer. No era la idea inicialmente porque eran los cuatro y dos, pero viendo como se está dando todo habría que abrir un poco el mercado. Yo decía una diaria de 300”.