Alerta Coronavirus: aumentó un 15% la venta de alcohol en gel

Ante la declaración de alerta sanitaria internacional por la expansión del Coronavirus​, en muchas farmacias y comercios las compras de alcohol en gel, comenzaron a tener un leve repunte.

"Este año es distinto al 2009 con los casos de gripe A. En ese momento no teníamos información de como se manejaba información de como se manejaba el producto, porque era algo que no se usaba. Hoy el producto está incorporado en las familias, en la vida cotidiana y la gente entiende que es un sistema de prevención, que no es algo que te va a curar, sino que es para prevenir", señaló Alejandro Rivadavia, titular de Laboratorio Luseda, en declaraciones a El Marplatense.

"Es muy importante la buena información que tenga la gente, sobre como manejarse en lo cotidiano, con este producto y de como debe higienizarse en general, en la vida cotidiana", afirmó.

"El alcohol en gel es algo muy bueno, porque no siempre contamos con un jabón y un lugar para lavarnos las manos. Al alcohol en gel, se lo puede tener en el escritorio, en el bolsillo, en el auto, en tu lugar de trabajo y es mucho mas fácil y más rápido de higienizarse", señaló Rivadavia.

En referencia al impacto del Coronavirus, con respecto a un aumento en el consumo del alcohol en gel "notamos que el comerciante trata de que no le falte el producto en la estantería, por lo que comienza a stockearse. En estos días ha aumentado un 15% aproximadamente la demanda", destacó.

"De todas maneras la gente está mucho mas tranquila y tiene que seguir así, porque es un producto que tiene que ser cotidiano, no es algo que nos va a salvar la vida. Las pandemias como la del Coronavirus, suelen aparecer cada determinada cantidad de años y cada vez son mas habituales, por lo que debemos acostumbrarnos a cambiar nuestros hábitos", advirtió el titular del Laboratorio Luseda.

En referencia a si el producto a sufrido algún aumento, Rivadavia indicó que "hasta el momento no hemos tenido variación en los precios de la materia prima que conlleva para fabricarlo, ni de los envases. En el 2009 fue una locura impresionante, todo el mundo cobraba lo que quería y no teníamos control de nada. Este año la gente no tiene que pagar demás. Tiene que buscar el precio justo, donde no le estén cobrando demás por una mala información".

Finalmente al ser consultado sobre si se aumentará la producción del alcohol en gel, en los próximos meses "una vez finalizada la temporada de verano, se empiezan a fabricar productos que se consumen mas en invierno. Nosotros estamos programando el incrementar la producción de este artículo en particular. Hoy nos adelantamos un poco mas, por el aumento reciente en la demanda", concluyo Alejandro Rivadavia.