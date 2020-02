Solana Sierra, el presente y futuro del tenis marplatense

Mar del Plata siempre ha sido la cuna del deporte. Jugadores de fútbol, rugby, básquet, voley, hockey y una larga lista de disciplinas se han destacado a nivel mundial. Una de ellas es, sin dudas, el tenis, que tiene ahora como referente juvenil y gran promesa a Solana Sierra.

Con sólo 15 años, logró diferentes campeonatos, pero el que consiguió este fin de semana es el más importante, ya que le permitió meterse en el Top 100 del Ranking.

La marplatense tuvo asombrosas actuaciones como ser campeona sudamericana en mayo del 2018, representando a Argentina en Ecuador, campeona en singles en Alemania, campeona en el Master COSAT en donde logró la clasificación a la Copa América en Orlando.

En el 2019, obtuvo el primer puesto en el ITF J5 de Paraguay y volvió a consagrarse campeona sudamericana en Chile. Logró el primer puesto en el IC Rod Laver South American Junior Challenge, y obtuvo el podio tanto en el singles como en dobles del J5 de Villa María.

Y este sábado fue campeona del Sub 18 en el JB1 de Brasilia, correspondiente al Circuito ITF Junior, al vencer a la 27° del ranking Reasco González. Con este gran logro, se aseguró la 90° colocación.

Pero Solana no se conforma con ello y en declaraciones a "Minuto a Minuto" que se emite por CNN Radio Argentina (FM 88.30) sostuvo que "necesito sumar más puntos, estar entre las 50/60 para entrar al cuadro de Roland Garros Junior. Me quedan dos torneos para sumarlos (Blooming Cup Women U15 en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, el 14 de marzo y Vendimia Cup ITF, el 30 de marzo)".

La joven que inició su carrera con Betina Fulco y también supo tener a Hernán Cortés como entrenador comentó que está "recién llegada a mi casa, después de cuatro semanas de gira. Muy contenta por todo lo que me pasó y ahora a descansar", referenciando su escalada en el ranking.

"Empecé a jugar estos torneos sub 18, voy a ir mechando con torneos profesionales", confió Solana, ya pasando por una etapa de quiebre en su actividad y continuar creciendo.

El crecimiento, más allá de su talento, no es casual: "Entreno de lunes a sábados, cinco o seis horas por día. Doble turno de físico y tenis", explicó la tenista que practica desde los 5 años de edad.

Y para quienes no han logrado verla en acción, la marplatense avisó que tiene un "estilo agresivo, busco el punto y estoy intentando cerrar más los puntos en la red. Para eso me conviene una cancha de cemento". Y agregó: "Serena Williams me gusta mucho, me identifico".