Noche de tributos al rock estadounidense en Espacio Clarín

Espacio Clarín trajo a la noche marplatense otra gran experiencia musical, de la mano de dos bandas tributo al rock estadounidense que marcaron las décadas de los 80's y 90's. Se trata de Rocket Queen, de Guns N' Roses, y Equinoxio, de Red Hot Chilli Peppers.

La jornada comenzó temprano, con una charla impulsada por la Universidad Abierta Interamericana. Se tituló "Seguridad del paciente" y estuvo a cargo de Alejandro Botbol, director médico del hospital universitario y cirujano cardiovascular.

Finalmente, a las 20 la música subió al escenario con la banda marplatense Rocket Queen. La agrupación interpretó algunos de los clásicos como "Welcome to the jungle”, “Rocket Queen”, "You could be mine", “Knockin’ on Heaven’s Door” y "November Rain".

Rocket Queen fue creada a comienzos de 2017 y actualmente es considerada uno de los mejores tributos a Guns N' Roses.

Más tarde, regresó a "El Lugar de los Artistas" Equinoxio, agrupación que tuvo un muy cálido recibimiento durante su última presentación realizada en enero y que movilizó a decenas de marplatenses y turistas al ritmo de Californication.

Equinoxio recorrió diferentes escenarios presentando un particular tributo a Red Hot Chili Peppers, en el marco de los 20 años del disco Californication. En esta ocasión, presentaron por primera vez un particular concierto electroacústico.

Durante su primera visita, El Marplatense dialogó con el bajista Pablo Arcidiácono sobre la pasión por los Red Hot Chilli Peppers y la música. “En mi caso, yo escucho música por el disco Californication y por eso toco el bajo, vi el vídeo en la televisión cuando era chico y ahí llegué a la música".

Esta se trata de su segundo concierto en Espacio Clarín. El anterior recibió un gran acompañamiento por parte del público. “Creo que la gente nos sigue por la honestidad con la que llevamos a cabo este proyecto, somos cuatro músicos a lo que nos gusta mucho la banda y tratamos de compartir esa felicidad que no da”, explicó el músico.

En esta ocasión, comenzaron con un recital acústico para luego desparramar por todo el escenario su habitual energía con los temas más "poderosos" de la banda californiana.

Espacio Clarín ofrece todas las semanas espectáculos para todos los gustos, con diversos artistas de todo el país. Como siempre, la entrada es libre y gratuita, sujeta a orden de llegada. "El lugar de los artistas" está ubicado en Alberti 1242, entre Güemes y Alvear. La programación semanal puede consultarse por medio de las redes sociales.