Círculo viaja a San Luis con el objetivo de seguir sumando

Tras la práctica de este viernes, Alexis Matteo definió los 18 futbolistas que partirán por la noche hacia San Luis, donde el domingo a las 20.30, Circulo visitará a Juventud Unida Universitario por la 21ra fecha de la Zona Sur del Torneo Federal A. Se destacan los regresos de Gastón García y Juan Manuel Lazaneo.

De a poco, el entrenador empieza a contar nuevamente con todos los futbolistas a disposición. El único que no está disponible en este encuentro es Bruno Vedda, que no sufrió ninguna lesión muscular, pero perdura la molestia y se prefirió que descansara para que no se agrave y después se demore el regreso. Sin embargo, Gastón García cumplió la fecha de suspensión, Juan Manuel Lazaneo volvió de Entre Ríos y ambos se subirán al micro que los lleve a San Luis, donde llegarán el sábado por la mañana para aguardar el choque.

Los 18 convocados son: los arqueros Sergio Del Curto y Marcos Zappacosta; los defensores Bruno Cabrera, Sebastián Corti, Gastón García, Nahuel Pájaro, Joaquín Solaberrieta y Santiago Tallarico; los mediocampistas Mariano Buzzini, Leonardo Fredes, Francisco Leonardo, Martín Prado, Lucas Rancic y Enzo Vértiz; y los delanteros Enzo Astiz, Matías Atlante, Juan Manuel Lazaneo y Ever Ullúa.