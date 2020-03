"Vivas, libres y con trabajo nos queremos": Mar del Plata se sumó al paro de mujeres

"Vivas, libres y con trabajo nos queremos". Esas palabras fueron las que le dieron significado a una jornada de paro llevada a cabo por mujeres de todo tipo, en todo el mundo.

Mar del Plata no se quedó afuera de la medida. Ayer, cientos de personas llenaron las calles durante el Día de la Mujer para pedir basta a la violencia. Hoy, la protesta tuvo otro simbolismo. En lugar de salir a manifestarse, las mujeres eligieron abandonar los puestos de trabajo o convertirlos en un lugar de reflexión. "Si nuestras vidas no valen, que produzcan sin nosotras", fue otra de las consignas de este lunes.

En ese marco, El Marplatense dialogó con una de las representantes del movimiento, Roxana Lefayt. "Este paro fue votado durante el Día de la Mujer Trabajadora, cuando desarrollamos asambleas y discutimos cuáles serían nuestras exigencias para hoy", comenzó, para luego agregar: "Le decimos al Estado que nos queremos vivas, que queremos el aborto legal, seguro y gratuito, queremos el cupo laboral trans, un trabajo digno, igual remuneración por las mismas tareas".

De acuerdo con lo comentado por Lefayt, en esas asambleas participaron "mujeres autoconvocadas, activistas feministas, sindicalistas y partidos políticos". "El paro fue efectivo el día de hoy, también celebramos que nuestra sociedad ha puesto en discusión las tareas antes asignadas a las mujeres en los hogares y creemos que se ha visibilizado la problemática", expresó.

Por último, la representante concluyó: "Estamos exigiendo a las autoridades que contengan las familias, queremos la aparición de Claudia Repetto y Yesica Bustos y exigimos que estén a la altura de las circunstancias".

CNN Radio Mar del Plata también dialogó con la abogada Valeria Crespo, quien es miembro de la Multisectorial de la Mujer. "El paro de hoy responde a una lucha que venimos llevando desde hace mucho tiempo y que tuvo a otras mujeres antes que nosotras", dijo.

"Este año tuvo una gran repercusión y alto acatamiento, nos ha pasado que se ha replicado hasta en el sector privado y que se tuvo acompañamiento de compañeros varones", continuó. Para la abogada, la jornada "fue contundente".

"En lo que va de marzo son 12 femicidios, hay algo que falla y por eso exigimos y seguiremos exigiendo políticas públicas acompañadas de presupuestos acordes", terminó.