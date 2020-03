Alberto Fernández presentó el listado de medicamentos gratuitos para jubilados

El gobierno nacional dio a conocer la lista de los nuevos 170 medicamentos que comenzarán a entregarse de manera gratuita para los cinco millones de afiliados del PAMI. El listado fue presentado esta tarde por el presidente Alberto Fernández junto a la titular de la obra social Luana Volnovich y abarca tratamientos para las patologías más frecuentes en este grupo etario.

El “Nuevo Vademécum PAMI” entró en vigencia para las personas jubiladas y pensionadas mayores de 60 años afiliadas a PAMI y estará disponible para quienes presenten su receta con el fármaco alcanzado por la cobertura del gobierno nacional.

Según lo anunciado oficialmente, la nómina incluye fármacos para asistir enfermedades frecuentes como la migraña, la varicela, urticaria, enfisema, glaucoma, entre cientos de otras patologías. Con la implementación del Nuevo Vademécum PAMI, será obligatoria la prescripción por medio de receta electrónica. Ese sistema establece que primero se deberá cargar en el formulario el diagnóstico y luego los principios activos correspondientes, informó Infobae.

Durante la transición serán válidas las recetas emitidas antes de la entrada en vigencia de la medida junto al tope de 2 cajas o envases por mes del mismo principio activo, al igual que la dosis semestral máxima acumulada. No obstante, se aclaró que aquellos principios activos que no se encuentren incluidos en el Nuevo Vademécum PAMI mantendrán la cobertura vigente.

Una vez realizado el trámite virtual, las personas afiliadas deberán presentarse directamente en la farmacia con DNI, credencial y receta electrónica.

La inversión para aplicar el programa será de $30.000 millones financiados mediante recursos propios del PAMI y con el aporte realizado a través del Impuesto País, que se aplica a los gastos en el extranjero y a la compra de divisas.

Los medicamentos fueron seleccionados en función de su impacto, seguridad y eficacia comprobada, de acuerdo con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y siguiendo evidencia científica nacional, internacional y estadísticas propias del PAMI.

Además, el vademécum contará con una supervisión permanente por parte de una comisión interdisciplinaria de expertos que evalúa criterios de uso, racionalidad y efectividad de los medicamentos.

El presidente Alberto Fernández encabezó el anuncio este martes en el Centro de Producción Audiovisual “Leonardo Favio", ubicado en el municipio bonaerense de Quilmes. “No me olvido lo que necesitan los más desamparados, no me olvido que llegamos al Gobierno para atender a los que en peor situación están porque ellos son la urgencia de la Argentina y les pido que no teman porque no nos van a hacer cambiar el rumbo”, enfatizó el mandatario.

Además de la directora del PAMI, Luana Volnovich, participaron los ministros del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, y de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza; el jefe del bloque del Frente de Todos de la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner; y la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza.

Nuevo vademécum del PAMI by Susana Legrand on Scribd