Familiares de Matías Luri pidieron que se intensifique la búsqueda

Este miércoles por la mañana, familiares y compañeros de Matías Luri, el tripulante del pesquero Nuevo Viento, que desapareció el sábado pasado se reunieron en las terminales 2 y 3 para pedir que se continúe la búsqueda, dado que Prefectura dio de baja el rastreo aéreo.

Luri, de 38 años, quien se desempeña como jefe de máquinas, desapareció alrededor de las 21, cuando los tripulantes fueron convocados para cenar. Pasaron algunos minutos y notaron la ausencia, por lo que el capitán del barco notificó por radio a Prefectura.

El incidente ocurrió horas después de que el buque saliera del Puerto de Mar del Plata rumbo al sur de la Provincia de Buenos Aires, a 47 millas náuticas del puerto de Quequén.

Este miércoles, en la manifestación compañeros de Luri contaron lo ocurrido esa noche y confiaron que "no sabemos qué pasó. Pasaron 15 minutos cuando nos dimos cuenta que ya no estaba. Estábamos fumando un cigarrillo en la popa del barco con él, cuando el cocinero llamó para cenar, bajamos con otro compañero y Matías nos dijo que ya iba. Pasaron 15 minutos que no venía y cuando lo fuimos a buscar no estaba más".

"Desperté a un par de compañeros y buscamos por todo el barco. Fue a eso de las 21.20 y le avisé al capitán, que dio la vuelta para empezar a buscar con el radar y GPS para encontrarlo en el mar por donde se pudo haber caído. Pero estaba muy oscuro y no pudimos ver nada", dijo sobre la búsqueda.

Asimismo, lo que más les llamó la atención de la caída al mar es que "hay medidas de seguridad en un barco, por eso es raro que se haya caído. Además, el mar estaba muy sereno y no había viento. Incluso durante el día buscamos, se sumaron otros barcos, Prefectura, pero nada".

"Por respeto a la familia, pedimos que hagan todo lo posible por buscarlo. Sabemos que está muy difícil, pero que por lo menos se lo pueda despedir", concluyeron los tripulantes que acompañaron en la movilización a la familia que llegó desde Santa Fé para tener novedades sobre la desaparición de Luri.